Политика⁠,
0

В Портленде произошла стрельба с участием федерального агента

В Портленде (штат Орегон) в результате перестрелки с участием федерального агента пострадали два человека, сообщает АВС.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что стрельба произошла во время остановки силовиками автомобиля с двумя людьми, предположительно связанными с бандой «Трен де Арагуа». После того как агенты представились, водитель, по версии ведомства, вооружился и попытался их переехать. Один из агентов открыл огонь в целях самообороны, после чего водитель и пассажир скрылись.

Полиция Портленда сообщила, что обнаружила мужчину и женщину с огнестрельными ранениями и подтвердила участие федеральных агентов, отметив, что городская полиция в перестрелке не участвовала. Пострадавших доставили в больницу.

Мэр Портленда Кит Уилсон, как пишет The Guardian, назвал произошедшее тревожным и призвал ICE прекратить все операции в Портленде до завершения полного расследования.

«Мы не можем сидеть сложа руки, пока подрываются конституционные гарантии и растет кровопролитие. Портленд не является «тренировочной площадкой» для военизированных агентов», — добавил Уилсон.

Вэнс назвал гибель женщины в Миннеаполисе «трагедией, созданной ею самой»
Политика

Инцидент в Портленде произошел на фоне протестов, вспыхнувших после убийства в Миннеаполисе 37-летней Рене Гуд. Ее застрелили сотрудники иммиграционной службы США (ICE), после того, как женщина, по версии властей, попыталась сбить одного из офицеров на машине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что офицер иммиграционной службы начал стрелять в целях самообороны. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал ICE «убираться к черту» из города, а версию о самообороне он назвал «полной чушью».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Портленд США стрельба
