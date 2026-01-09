Telegraph узнала о возможном запрете Лондоном X из-за «раздевающего» ИИ
Власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за ИИ-картинок, которые пользователи создают в чат-боте Grok, пишет The Daily Telegraph.
Речь идет о том, что с помощью искусственного интеллекта Grok пользователи Х начали создавать изображения обнаженных женщин и детей.
Власти обнаружили ИИ-картинки, созданные с Grok, которые были распространены на форуме даркнета и могли бы считаться материалами о незаконном сексуальном насилии над детьми.
Среди дипфейков — изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей.
Британский премьер-министр Кир Стармер обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой «рассмотреть все варианты» в отношении соцсети Илона Маска.
«X должен взять ситуацию под контроль, и Ofcom имеет нашу полную поддержку, чтобы принять меры по этому поводу. Это неправильно.
Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть», — сказал Стармер.
Материал дополняется
В число дипфейков вошли изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей. Британская организация по надзору за интернетом заявила, что нашла в даркнете материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми.
