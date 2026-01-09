 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Telegraph узнала о возможном запрете Лондоном X из-за «раздевающего» ИИ

Власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за ИИ-картинок, которые пользователи создают в чат-боте Grok, пишет The Daily Telegraph.

Речь идет о том, что с помощью искусственного интеллекта Grok пользователи Х начали создавать изображения обнаженных женщин и детей.

Власти обнаружили ИИ-картинки, созданные с Grok, которые были распространены на форуме даркнета и могли бы считаться материалами о незаконном сексуальном насилии над детьми.

Среди дипфейков — изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей.

Британский премьер-министр Кир Стармер обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой «рассмотреть все варианты» в отношении соцсети Илона Маска.

«X должен взять ситуацию под контроль, и Ofcom имеет нашу полную поддержку, чтобы принять меры по этому поводу. Это неправильно.
Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть», — сказал Стармер.

Материал дополняется

В число дипфейков вошли изображения принцессы Уэльской, министров кабинета, членов парламента и знаменитостей. Британская организация по надзору за интернетом заявила, что нашла в даркнете материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми.

Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Telegraph узнала о возможном запрете Лондоном X из-за «раздевающего» ИИ Технологии и медиа, 03:54
В Ленобласти погиб подросток-зацепер Общество, 03:35
Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО Политика, 02:55
В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры Политика, 02:46
NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю досрочно Технологии и медиа, 02:33
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов Политика, 01:47
Ким Чен Ын заявил о готовности «безусловно поддерживать» политику Путина Политика, 01:24
Умер первый советский фигурист на чемпионате мира Валентин Захаров Общество, 01:14
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 01:06
В Киеве и Львове прогремели взрывы Политика, 00:57
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 00:51
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 00:38
На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов Город, 00:29
Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины Политика, 00:27