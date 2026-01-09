В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов

В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета на фоне угрозы БПЛА

В Ленинградской области действует сигнал беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На фоне этого сообщения пресс-служба петербургского аэропорта Пулково объявила, что авиагавань принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим расписание рейсов может меняться. Наряду с петербургским аэропортом, полеты ограничили в авиагаванях Пскова и Калуги.

Позднее Дрозденко заявил об отбое угрозы БПЛА. Сигнал действовал 15 минут.

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти в последние недели неоднократно сообщали о перебоях в работе мобильного интернета. В Комитете по информатизации и связи пояснили, что в некоторых районах его отключают на сотовых вышках в целях безопасности.

Регион неоднократно подвергался украинским налетам. Так, 6 января Дрозденко сообщил, что в Волховском районе Ленинградской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник.