0

В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов

В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета на фоне угрозы БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ленинградской области действует сигнал беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

На фоне этого сообщения пресс-служба петербургского аэропорта Пулково объявила, что авиагавань принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим расписание рейсов может меняться. Наряду с петербургским аэропортом, полеты ограничили в авиагаванях Пскова и Калуги.

Позднее Дрозденко заявил об отбое угрозы БПЛА. Сигнал действовал 15 минут.

В Ленобласти обнаружили взрывоопасные обломки сбитого БПЛА
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти в последние недели неоднократно сообщали о перебоях в работе мобильного интернета. В Комитете по информатизации и связи пояснили, что в некоторых районах его отключают на сотовых вышках в целях безопасности.

Регион неоднократно подвергался украинским налетам. Так, 6 января Дрозденко сообщил, что в Волховском районе Ленинградской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ленинградская область Александр Дрозденко мобильный интернет беспилотники
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
