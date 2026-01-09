Трамп отказался обещать Украине рост поддержки

Вашингтон не готов обещать Украине наращивание поддержки при отсутствии прогресса в урегулировании ее конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times.

«Я просто не хочу быть в положении, когда могу это сказать, потому что обязан посмотреть, смогу ли я спасти жизни», — отметил он.

В то же время республиканец выразил готовность взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины. По словам Трампа, он готов на это, будучи уверенным в том, что в случае достижения мирных договоренностей они не будут нарушены.

В начале декабря 2025 года на сайте конгресса США был опубликован законопроекта об оборонном бюджете на 2026 финансовый год, который начался 1 октября. Согласно документу, в текущем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн. Предполагается, что такую же сумму Вашингтон направит на помощь Киеву и в 2027 году.

До этого, в начале ноября, Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. Минувшим летом глава Белого дома запустил новую схему военных поставок, согласно которой Соединенные Штаты продают вооружение для Киева НАТО.

Россия выступает против военной помощи Украине, заявляя, что это затягивает боевые действия.