NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю досрочно

Директор NASA подтвердил проблемы со здоровьем у астронавта на МКС и решение о досрочном возвращении экипажа Crew-11. Crew-12 полетит в феврале
Директор NASA Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на Международной космической станции (МКС) во время пресс-конференции. Видео его выступления пресс-служба агентства опубликовала в соцсети Х.

«Вчера, 7 января, у единственного члена экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, в настоящее время его состояние стабильно», — сказал он, но не стал раскрывать диагноз и личность астронавта.

О том, что NASA рассматривает возможность досрочного завершения миссии на борту МКС, после того как у одного из астронавтов возникли проблемы со здоровьем, его представитель сообщил 8 января.

После обсуждений с главным врачом Джей Ди Поуком и руководством агентства Айзекман пришел к решению, что в интересах астронавтов вернуть экипаж Crew-11 на Землю.

В NASA уточнили, что время возвращения экипажа Crew-11 с МКС будет определено по мере подготовки корабля, будет зависеть от погодных условий, но это «не экстренная эвакуация».

Зена Кардман, Майк Финке, Олег Платонов и&nbsp;Кимия Юи

Американское присутствие в космосе, а также работу космической станции и научные усилия будет поддерживать астронавт NASA Крис Уильямс, отправившийся на станцию 27 ноября на российском корабле «Союз МС-28», заявил Айзекман.

Он подчеркнул, что за последние месяцы экипаж Crew-11 «провел обширные научные исследования и выполнил большинство задач своей миссии».

Миссия Crew-12 направится к МКС в середине февраля, однако NASA изучает возможности более ранних запусков, добавил директор агентства.

SpaceX Crew-11 был запущен в августе прошлого года. Миссия, как правило, длится шесть месяцев. В состав экипажа входили четыре человека, включая космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова и японца Кимия Юи. Следующий полет к МКС — миссия SpaceX Crew-12 — запланирован не ранее 15 февраля 2026 года.

27 ноября ракету «Союз-2.1а» запустили с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС. В состав экипажа вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Полет продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После нее космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
NASA космонавты Crew Dragon
