В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Аэропорт Пскова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Незадолго до объявления ограничений для псковской авиагавани Кореняко предупредил, что аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов.
