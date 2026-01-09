В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

Аэропорт Пскова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Незадолго до объявления ограничений для псковской авиагавани Кореняко предупредил, что аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов.