Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пскова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Незадолго до объявления ограничений для псковской авиагавани Кореняко предупредил, что аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов.

