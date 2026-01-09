На скрытой от Земли части Солнца произошел крупный взрыв
Днем 8 января на Солнце был зарегистрирован крупный взрыв, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На снимках с коронографов запечатлено разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва, как пояснили ученые, находился на обратной стороне Солнца и в настоящее время напрямую не наблюдается ни одним спутником.
Эксперты добавили, что две недели назад, когда ныне скрытая сторона Солнца была обращена к Земле, на ней отмечали лишь несколько активных областей среднего размера. По направлению выброса предполагается, что вспышка могла произойти в группе пятен, которая тогда располагалась ниже солнечного экватора в правой части видимого диска.
Наблюдать область взрыва с Земли можно будет примерно через неделю, когда группа пятен начнет появляться из-за восточного края солнечного диска.
Ранее ученые сообщили о рекордном за девять лет количестве дней, в которые геомагнитный индекс поднимался до уровня магнитной бури. В 2025 году этот показатель составил 69 суток — в последний раз такое количество магнитных бурь было зафиксировано в 2016 году.
