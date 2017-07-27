В Гамбурге все спокойно

Каковы последствия столкновений, прошедших во время саммита G20

Волна осуждения ультралевых, поднявшаяся в Германии после беспорядков во время саммита «Двадцатки» в Гамбурге, пошла на спад. Политики стали высказываться более взвешенно, многие задержанные отпущены

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Германии продолжаются судебные процессы над участниками протестов против саммита «Двадцатки», прошедшего в Гамбурге 7–8 июля.

По делам о беспорядках в Гамбурге в СИЗО находятся 36 человек, многие были отпущены до суда. Большинство участников протестов проходят по четырем статьям — «нарушение общественного порядка» (до трех лет тюрьмы), «сопротивление сотрудникам при исполнении» (до трех лет или штраф), «телесные повреждения, совершенные общеопасным способом» (от полугода до десяти лет) и «уничтожение имущества» (до двух лет или штраф).

Следствие ведет специальная группа из 170 следователей, которым поручен анализ всех возможных материалов с целью найти и привлечь к ответственности зачинщиков. Основной упор сделан на расследовании действий радикального антиглобалистского движения «Черный блок». Его представители были среди наиболее активных участников столкновений.

Аресты и ущерб

Беспорядки начались заранее — в ночь на 6 июля полиция сообщила об одновременном поджоге десяти автомобилей на одной парковке. В тот же день Высший земельный суд Гамбурга запретил всякие демонстрации в центре города, но к тому моменту марш леворадикалов уже начался. Он перерос в стычки с полицией, которые продолжались всю ночь и в последующие дни. Протестная активность закончилась к утру 9 июля.

В акциях приняли участие до 100 тыс. человек. Они устраивали баррикады из мешков с мусором, разбирали брусчатку и кидали камни в полицейских, громили витрины. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом, а также использовала дубинки. Предварительный итог беспорядкам полиция подвела 10 июля: задержаны около 200 участников протестов, 476 сотрудников правопорядка ранены. Через неделю полиция уточнила данные — число раненых выросло до 592. Всего было заведено 345 уголовных дел.

24 июля Высший земельный суд Гамбурга вынес промежуточное решение по одному из наиболее обсуждаемых в немецких СМИ эпизодов. Вечером 6 июля, когда протесты только разгорались, неназванный 27-летний активист из мекленбургского города Грайфсвальд попытался ослепить лазерной указкой пилота полицейского вертолета. В начале разбирательства прокуратура квалифицировала действия активиста как «покушение на убийство», но земельный суд посчитал, что у мужчины не было намерения сбить вертолет и он не оценивал последствий своих действий. Суд снял обвинение в покушении на убийство, по которому подсудимому грозило пожизненное заключение, но оставил активиста под следствием по двум другим статьям — «телесные повреждения, совершенные общеопасным способом», и «опасное вмешательство в работу транспорта». Согласно Уголовному кодексу ФРГ по каждой из этих статей грозит от полугода до десяти лет тюрьмы. Опасаясь побега, суд постановил оставить активиста под арестом.

Первые оценки материального ущерба появились 18 июля. Союз немецких страховщиков сообщил, что сумма ущерба только от поджогов машин, разбитых витрин и разграбленных магазинов достигает €12 млн. Цифра не учитывает повреждение мостовых, жилых домов и объектов инфраструктуры. Минфин Германии пообещал выплатить €40 млн компенсации пострадавшим.

Традиция мягкости До саммита в Гамбурге крупные беспорядки были в Германии в марте 2015 года, на открытии новой штаб-квартиры Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне. Демонстранты из движения Occupy были недовольны тем, что в разгар кризиса еврозоны на небоскреб потратили €1,3 млрд. Демонстранты били витрины, поджигали автомобили, блокировали движение общественного транспорта. Полиция применила против них водометы и слезоточивый газ. По данным швейцарской Der Bund, в подавлении протестов принимали участие и сотрудники GSG 9, антитеррористического спецназа МВД ФРГ. Количество пострадавших полицейских составило 151 человек, со стороны активистов — от 150 до 350. Полиция задержала 525 человек и арестовала 26 погромщиков. Из них к началу июня осудили гражданина Италии: за «нарушение общественного порядка» и «покушение на телесные повреждения» он получил 14 месяцев условного срока (итальянец кинул камнем в полицейского и ранил его). За прошедшие два года это единственный приговор, подавляющее большинство уголовных дел (645 из 675) приостановлено — несмотря на возмущение полиции, требовавшей возмездия.

Недоученный урок

Еще до открытия саммита власти опасались массовых беспорядков. «Наибольшую озабоченность вызывает безопасность. Если всё закончится, как в Генуе, будет провал», — заявил 29 июня агентству Reuters на условии анонимности чиновник из правительства ФРГ, напоминая о массовых беспорядках на саммите G8 в Италии в 2001 году. Саммит «Восьмерки» проходил в центре города в одном из дворцов, в связи с чем историческая часть Генуи была полностью перекрыта. В пригородах прошли многочисленные демонстрации антиглобалистов и леворадикалов, в которых приняли участие около 200 тыс. человек.

В итоге митинги переросли в столкновения с полицией, один демонстрант был застрелен, свыше 400 ранены. Также пострадали около 100 полицейских и карабинеров. В последующие годы несколько десятков участников столкновений с обеих сторон были приговорены к штрафам и тюремному заключению.​

По данным Reuters, канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела провести саммит в Гамбурге, поскольку это не только ее малая родина, но и крупный культурный центр и портовый город, а значит, символ глобализма. Как показала Генуя, проведение международного саммита в центре полумиллионного города гораздо опаснее, нежели обычная для таких мероприятий встреча за городом (в дворцах и на курортах) — особенно учитывая известность Гамбурга как центра леворадикалов. Однако Германия стремилась, по словам Reuters, «показать толерантность здоровой демократии к массовым протестам».

С конца июня гамбургские силы правопорядка готовились к действиям, получив подкрепление из других регионов страны. Высший административный суд Гамбурга запретил установку протестных лагерей и подчеркнул, что несанкционированные акции не будут иметь статуса «конституционно защищаемого собрания».

«Травля всего левого»​

Организованные анархистами и антиглобалистами беспорядки привели к тому, что представители разных партий, несмотря на разгар предвыборной кампании, единодушно осудили леворадикалов. Консерваторы и либералы призывали преследовать ультралевых как неонацистов и уверяли, что социал-демократы недооценили угрозу слева. Вице-председатель фракции социал-демократов в бундестаге Ева Хёгль предложила создать общеевропейскую базу данных экстремистов — как левых, так и правых.

Как отмечает Spiegel, за два месяца до парламентских выборов, которые назначены на 24 сентября, немецкие партии левого спектра оказались в сложном положении и вынуждены критиковать «экстремистов, которые дискредитируют мирный протест». Например, лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил о наличии в беспорядках «признаков терроризма», почти повторив слова Петера Альтмайера, руководителя канцелярии Меркель, который говорил о «левоэкстремистском терроре».

На прошлой неделе, 19 июля, малоизвестный «Союз левых групп» провел в Гамбурге первую со дня саммита G20 мирную демонстрацию. Участники акции уверяли, что в Германии сейчас проходит «кампания травли всего левого», и призвали власти отказаться от давления на левые организации, например культурный центр Rote Flora в Гамбурге. Примечательно, что, по данным опросов Forsa, с конца июня и по сей день популярность правящей ХДС/ХСС впервые с сентября 2015 года держится у отметки 40%.

Однако через две недели после беспорядков волна осуждения ультралевых пошла на спад. Политики больше не соревнуются в том, кто суровее оценит действия погромщиков. Суды отпускают одних задержанных и снимают уголовные статьи с других. В прессе появляются сообщения о насилии со стороны самих полицейских и об участии в беспорядках праворадикалов.

Резкий рост и последующее затухание осуждающей риторики напрямую связаны с грядущими выборами, уверен главный научный сотрудник Института Европы РАН Владимир Швейцер. «Популярность социал-демократов падает, и сейчас все больше шансов на то, что коалицию с ХДС получится сформировать либералам из Свободной демократической партии», — заявил РБК эксперт. В истории ФРГ либералы зачастую были союзниками ХДС по коалиции, но на прошлых выборах в 2013 году они впервые даже не прошли в парламент. Сейчас их популярность вновь растет, достигая 8–9%.

В этих условиях понятно, почему именно лидеры свободных демократов примкнули к консерваторам в жесткой критике левых экстремистов, считает Швейцер: «Антиглобалисты придерживаются разных воззрений, но сейчас немецкие правоцентристы называют всех их «ультралевыми», экстраполируя опасность на весь левый политический фланг, вынуждая обороняться даже социал-демократов». По его прогнозам, партия Меркель останется безусловным фаворитом гонки, а последствия беспорядков прибавят ей около 1–2% поддержки.

Официальные российские представители, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно указывали на жесткость западных правоохранителей в случае нападений активистов на полицейских. В конце марта, после несанкционированной акции в центре Москвы, Путин отмечал, что западная критика силового разгона акции в Москве «происходит на фоне расправ полиции, скажем, в Париже с демонстрантами». В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин сказал, что американское ФБР «порвало всё в клочья» во время протестов в Нью-Йорке в 2011 году.

Политическая ситуация и интересы силового блока в Германии стоят отдельно от судебной системы, заявил РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, несмотря на риторику политиков и действия следователей, смягчение статей и оправдание демонстрантов являются очередным примером качества судебной системы ФРГ: «Судебная система выстроена таким образом, что конфликты между гражданами и властями успешно разрешаются судами на национальном уровне». Чиков также напомнил, что Германия занимает традиционно последние места по количеству жалоб граждан в ЕСПЧ.