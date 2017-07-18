Банки наигрались в ассоциацию

Почему восемь крупнейших кредитных организаций решили выйти из АРБ

Российский институт банковского лоббизма будет реформирован. В результате выхода из Ассоциации российских банков восьми ключевых игроков она может быть объединена с альтернативной АСРОС во главе с выходцем из ЦБ

Фото: Larry Downing / Reuters

В понедельник, 17 июля, о своем выходе из состава Ассоциации российских банков (АРБ) официально объявили Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк. Подписанное главами этих кредитных организаций совместное заявление разослал по СМИ Альфа-банк.

«Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации», — говорится в нем. «Мы считаем, что формируемые в ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами. Зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. Стилистика этих документов иногда содержит недопустимые, на наш взгляд, формулировки и обвинения, которые подрывают доверительные отношения, сложившиеся в банковском сообществе», — подчеркнули банки.

Они отметили, что, по их мнению, «необоснованная критика ассоциацией ряда законодательных инициатив (например, о пропорциональном регулировании деятельности кредитных организаций), а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг». Ответственность за это банки возложили на президента ассоциации. «К сожалению, многочисленные предложения членов ассоциации — кредитных организаций о кадровых изменениях в руководстве ассоциации, а также об изменении принципов управления не были услышаны... Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени», — говорилось в заявлении банков.

Опрошенные РБК банкиры не припоминают подобных демаршей со стороны участников финансового рынка в отношении ими же созданных лоббистских организаций. РБК выяснял, что стоит за произошедшим, какими могут быть последствия выхода из АРБ восьми банков на банковском рынке и кто может возглавить крупнейшее на банковском и в целом на финансовом рынке лоббистское объединение.

Что такое АРБ Ассоциация российских банков была создана в 1991 году как негосударственная некоммерческая организация, призванная защищать интересы российского банковского сектора. По данным на сайте АРБ, на начало июля 2017 года ассоциация насчитывала 456 членов, в том числе 282 российские кредитные организации, на которые приходится более 90% активов банковской системы страны. С 1997 года АРБ входит в Европейскую банковскую федерацию, с 2010 года — в Международную банковскую федерацию. Нынешний глава АРБ Гарегин Тосунян окончил физтех МГУ и Всесоюзный юридический заочный институт, пришел в АРБ в 1991 году, а в 2002 году возглавил ассоциацию. Параллельно он занимал посты советника мэра Москвы, руководителя сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН, завкафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, работал советником в аппарате правительства и Совете Федерации РФ, является председателем совета Московского банковского союза, Всероссийского совета региональных банковских объединений, вице-президентом Вольного экономического общества России, академик Международной академии менеджмента и занимает ряд других постов.

Долгие проводы

Как указывают источники РБК, ключевой из всех перечисленных причин стала избыточная, по мнению банкиров, критика Банка России в годовом докладе ассоциации в преддверии намеченного на 28 марта ежегодного съезда АРБ. Хотя это произошло еще в марте, вопрос с тех пор так и не был урегулирован, говорят собеседники РБК.

Первым сигналом конфликта, разгорающегося между крупнейшими банками и главой АРБ Гарегином Тосуняном стало объявление Альфа-банка о приостановке своего членства в АРБ, сделанное в конце марта. Тогда Альфа-банк раскритиковал ряд положений доклада. «Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции, противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы», — говорилось в документе.

Позже, уже на съезде АРБ, в ходе своего выступления глава ВТБ Андрей Костин присоединился к критике Альфа-банка в адрес доклада и даже взял на себя вину за то, что ВТБ не принял участие в подготовке документа.

После этого с Гарегином Тосуняном велись переговоры о мирном и красивом сложении полномочий, но они завершились ничем, рассказал один из источников РБК. «С позиции крупнейших банков дело даже не в том, что человек, презентовавший этот доклад (Тосунян. — РБК), вряд ли сможет после этого о чем-то договариваться с регулятором в интересах банков, а в том, что крупнейшие игроки не желают портить свою репутацию, участвуя в ассоциации с таким руководством и таким образом опосредованно конфликтуя с ЦБ», — пояснил собеседник РБК.

«Мы, восемь банков, неоднократно пытались изменить сложившуюся практику работы АРБ и на сегодня исчерпали все возможности решения этого вопроса внутри АРБ. Поэтому мы вынуждены выйти из Ассоциации российских банков», — прокомментировал РБК ситуацию глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

Единства нет

Вместе с тем далеко не все банки — члены ассоциации поддерживают действия крупнейших игроков.

Источник в банке — члене АРБ, попросивший об анонимности, сказал РБК, что удивлен позицией банков, вышедших из ассоциации. «Гарегин Тосунян достаточно взвешенный человек; из того, что я помню: действительно была критика со стороны членов ассоциации в отношении доклада к последнему съезду АРБ, однако, как мне казалось, вопрос был урегулирован и с тех пор новых поводов не возникало», — сказал он. Он отметил, что не видит целесообразности подобных агрессивных действий со стороны крупнейших игроков.

Гарегин Тосунян (Фото: Павел Кассин / «Коммерсантъ»)

Чтобы выяснить позицию других банкиров, РБК опросил топ-30 банков по активам — кроме Альфа-банка и ВТБ24, только Сбербанк прокомментировал свой выход из числа членов Ассоциации российских банков. «Сбербанк подтверждает свой выход из числа членов Ассоциации российских банков. Причины такого решения полностью изложены в совместном заявлении крупнейших российских банков, заявление Сбербанком подписано», — сообщила пресс-служба Сбербанка. В Бинбанке, Абсолют Банке и СМП-банке отказались комментировать свою позицию по вопросу членства в ассоциации. Остальные опрошенные банки на момент написания материала не ответили на запрос.

Что дальше?

В заявлении восемь банкиров подчеркивается, что крупнейшие банки готовы к новому формату взаимодействия с регулятором, не исключающему в том числе создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений на банковском рынке.

Ближайшей альтернативой АРБ является ассоциация региональных банков «Россия» (АСРОС), которую возглавляет депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По данным на сайте этой ассоциации, она была создана в 1990 году и насчитывает более 300 членов.

Концепция новой формы сотрудничества, по словам источников РБК, может быть выбрана уже в ближайший месяц. Как заявил РБК председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов, объединение двух ассоциаций Альфа-банк, в частности, полностью устраивает. «Мы готовы идти и по первому, и по второму пути. В зависимости от переговоров с другими банками. Будем вести переговоры с ними», — сообщил Михаил Задорнов.

«Что мы точно не хотим — это оставаться в тех рамках, которые существуют в АРБ. Сейчас мы рассматриваем разные варианты — либо создание новой ассоциации, либо укрупнение ассоциации «Россия», — сообщил источник в одном из банков, вышедших из АРБ. «Вариант присоединения рассматривается при условии кардинального переформатирования ассоциации «Россия», — добавил другой собеседник РБК.

По мнению опрошенных РБК банкиров, в ситуации, когда крупнейшие банки уйдут в другую лоббистскую структуру, существование АРБ утратит смысл и логичным развитием событий будет ее присоединение к АСРОС. Более того, по сведениям РБК, уже обсуждается, что возглавить объединенную ассоциацию может один из двух действующих в настоящее время сотрудников Банка России. Как уточнил источник, знакомый с ходом этого обсуждения, в числе двух основных кандидатов — первый зампред Банка России Георгий Лунтовский и советник председателя ЦБ (бывший первый зампред ЦБ по надзору) Алексей Симановский. Это РБК подтвердил и еще один источник. По сведениям РБК, решение может быть принято в ближайшее время.

Действующему президенту АСРОС Анатолию Аксакову, возглавляющему комитет Госдумы по финансовому рынку, в новом объединении отводится пост председателя совета ассоциации, сообщил один из источников РБК.

Анатолий Аксаков (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / PhotoXPress)

«Ассоциации — это профсоюзы банкиров. Любой представитель ЦБ во главе этой ассоциации — это хорошо, поскольку поможет решать главную задачу — взаимодействие с ЦБ. Обе данные кандидатуры сильные: Симановский — в надзоре, а у Лунтовского помимо сильных позиций в ЦБ еще и богатый публичный опыт, поскольку до прихода в Банк России он был депутатом Госдумы», — рассуждает о возможных кадровых назначениях бывший первый зампред ЦБ, директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ Сергей Алексашенко.

Для банкиров объединенная ассоциация сократит расходы на членские взносы. Стоимость годового участия в АРБ, по словам участников банковского рынка, составляет 65 тыс. руб. в год с кредитной организации. Какова будет цена нового членского билета, собеседники РБК предположить затруднились.

Позиция ассоциаций

Президент АРБ Гарегин Тосунян распространил официальное заявление относительно выхода из состава членов ассоциации восьми крупнейших игроков.



«Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ. Устав ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации — один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на съезде ассоциации, — говорится в заявлении. — Позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44 «за» при одном голосе «против» и одном воздержавшемся. В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка на разных уровнях — от совета АРБ до работы в комитетах ассоциации. Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на совете АРБ».

По словам Анатолия Аксакова, вышедшие из АРБ банки не предлагали укрупнения на базе ассоциации «Россия». Из списка вышедших из АРБ банков ассоциация «Россия» сейчас работает с Бинбанком, «ФК Открытие» и Альфа-банком, добавил он. При этом депутат ​выразил сожаление в связи с выходом крупнейших банков из АРБ. «АРБ — ассоциация влиятельная и уважаемая, и выход стольких банков — это неприятная новость», — сказал он, отказавшись от других комментариев.​