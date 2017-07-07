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Аркадий Ротенберг вошел в «Парк легенд»
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Аркадий Ротенберг вошел в «Парк легенд»
Газета № 118 (2615) (0707) Бизнес, 06 июл, 17:09
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Аркадий Ротенберг вошел в «Парк легенд»
Структуры бизнесмена купят проект на бывшей территории ЗИЛа
Группа компаний ТЭН договорилась о продаже структурам, близким к Аркадию Ротенбергу, проекта «Парк легенд» в Москве на бывшей территории ЗИЛа. Миллиардер-хоккеист уже пообещал поддержать хоккейные инициативы проекта
Строительство квартала «Парк легенд» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Девелоперский проект «Парк легенд» (занимает 30 га на бывшей территории Завода им. Лихачева на юге Москвы), сейчас принадлежащий группе компаний ТЭН, уже в этом году сменит собственника. Компания договорилась о его продаже структурам, близким к миллиардеру Аркадию Ротенбергу, рассказали РБК источник, близкий к ТЭН, и топ-менеджер девелоперской компании, работающей в этом районе.

«Группа компаний ТЭН договорилась о продаже проекта «Парк легенд» структурам, близким к Аркадию Ротенбергу», — подтвердил РБК официальный представитель Ротенберга. Какая именно компания будет выступать фактическим покупателем «Парка легенд», собеседник РБК не уточнил. «По инициативе бизнесмена клубу «Легенды хоккея» (московский ветеранский хоккейный клуб. — РБК) и Музею хоккея будет оказана поддержка в рамках развития «Парка легенд», — добавил он.

Для ГК «ТЭН» «Парк легенд» всегда был важным и амбициозным проектом, указывает президент ГК «ТЭН» Руслан Гутнов, также подтвердивший сделку. «Важно, чтобы проект успешно развивался, поэтому для эффективного управления и дальнейшей реализации эта сделка является выгодной для обеих сторон, — подчеркнул он. — Компании, аффилированные с ТЭН, продолжат свою работу в рамках проекта, но под руководством новой структуры. При этом сделка позволит нам сконцентрировать внимание на других объектах группы». Группа ТЭН, владельцами которой являются Руслан Гутнов, Дмитрий Судьин, Дмитрий Альтшуль и Андрей Гаврилов, входит в число крупнейших рантье на рынке коммерческой недвижимости. По данным журнала Forbes, в 2016 году ее доход от аренды составил $65 млн. В портфеле компании 179 тыс. кв. м торговых и 21 тыс. кв. м офисных площадей.

Бизнес на спорте

Многофункциональный комплекс «Парк легенд» общей площадью 700 тыс. кв. м группа компаний ТЭН начала строить в 2013 году. На текущий момент в эксплуатацию введены ледовый дворец (69 тыс. кв. м) и тренировочный комплекс с бассейном (29,3 тыс. кв. м). В 2015 году ледовый дворец, стоимость строительства которого составила 4,5 млрд руб. (в проекте он именовался «Арена легенд»), получил новое название — «ВТБ Ледовый дворец». «Бренд ВТБ в названии этого спортивного объекта сделает его еще более узнаваемым», — комментировал тогда сделку по покупке прав на название первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Василий Титов. Сколько ВТБ заплатил за нейминг, не раскрывается. Для сравнения: аналогичный контракт на название «домашнего» стадиона клуба «Спартак» сроком на шесть лет обошелся банку «Открытие» в 1,2 млрд руб. Еще один столичный стадион футбольного клуба ЦСКА, ранее известный как «ЦСКА Арена», получил название «ВЭБ Арена» — спортивный комплекс находится в залоге у Внешэкономбанка.

Но на территории «Парка легенд» появятся и неспортивные объекты. По данным риелторской компании «Бест Новострой», в рамках проекта также строятся апартаменты и квартиры общей площадью 190 тыс. кв. м. Еще около 210 тыс. кв. м придется на офисные площади и паркинг (3,5 тыс. машино-мест), следует из информации на сайте ЦИАН. Четырехзвездочная гостиница на 350 номеров и конгресс-центр на 1 тыс. человек займут еще около 23 тыс. кв. м, подсчитала партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Совладелец группы ТЭН Руслан Гутнов в феврале 2013 года анонсировал, что в проект будет инвестировано около 15–18 млрд руб. На текущий момент строительство такого многофункционального комплекса такой площади и с таким функционалом может стоить около 35 млрд руб., подсчитала директор департамента оценки компании Knight Frank Ольга Кочетова.

Если оценивать фактическую стоимость сделки на текущем этапе строительства, то сегодня такой проект стоит не более 12–15 млрд руб. без учета долговой нагрузки, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. В проектной декларации жилого комплекса «Парк легенд» указано, что по состоянию на 28 апреля 2017 года долговая нагрузка его застройщика (АО «Корпорация ТЭН») составляет 7,9 млрд руб. С учетом такого долга группа ТЭН может получить за проект не более 2 млрд руб., остальное компенсировать за счет продажи будущих площадей, предполагает структуру сделки Сергунин. «Это знаковый проект, его покупку можно назвать одной из крупнейших сделок на столичном рынке жилой недвижимости», — считает Сергунин. Среди последних крупных сделок — покупка концерном «Монарх» у группы ПИК 6,8 га на территории бывшего Краснопресненского сахарорафинадного завода за 10 млрд руб. в январе 2017 года. В апреле 2017 года Вадим Мошкович купил 6,5 га у Якова Панченка и Романа Тимохина за 5–7 млрд руб.

Спорт большого бизнеса: в какие игры играют и инвестируют Ротенберги Еще 3 фото
Фотогалерея

Спортивная семья Ротенбергов

Аркадий Ротенберг (состояние $2,6 млрд по версии журнала Forbes) не новичок на рынке недвижимости. Ранее он был совладельцем девелоперских компаний «РГ-Девелопмент» и «ТПС Недвижимость». Однако в октябре 2014 года «Ведомости» написали, что бизнесмен, в отношении которого были введены международные санкции, вышел из состава акционеров компаний. В январе 2017 года РБК написал, что структуры Аркадия Ротенберга оказались владельцами крупнейшего океанариума в Европе — «Москвариума» на ВДНХ.

​Не новым для бизнесмена и его семьи являются и инвестиции в спортивную инфраструктуру, а также в свои спортивные увлечения. ​В 1964 году Аркадий Ротенберг, 13-летний подросток из Ленинграда, записался в секцию самбо, где познакомился со своим ровесником Владимиром Путиным — будущим президентом России. Когда в 1998 году Путин при помощи еще одного друга юности — Геннадия Тимченко — организовал спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева», его руководителем стал именно Аркадий Ротенберг.

В начале 2010-х годов спортивные приоритеты Ротенберга и Путина несколько изменились. «У нас сейчас новое пристрастие, мы все полюбили хоккей, — рассказывал Аркадий Ротенберг в интервью Forbes в 2012 году. — В жизни я разными видами спорта занимался, даже акробатикой, а вот зимними видами не удалось. А примерно три года назад встал на коньки». По словам миллиардера, это он «немножко заразил хоккеем» Владимира Путина, который «хорошо играл, забивал». К миру хоккея приобщился и племянник Аркадия Ротенберга — Роман. В 2007 году он стал заместителем гендиректора компании «КХЛ Маркетинг», занимавшейся разработкой маркетинговой стратегии для создаваемой тогда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 2011 году по инициативе Владимира Путина была создана Ночная хоккейная лига (НХЛ) — организатор всероссийских любительских соревнований по хоккею. Раз в год президент сам принимает участие в гала-матче НХЛ. Среди постоянных участников игр — Аркадий Ротенберг, его брат Борис и племянник Роман.

В 2012 году Ротенберг стал президентом хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Под его руководством «бело-голубые» один раз выиграли регулярный чемпионат КХЛ и дважды взяли Кубок Гагарина — главный трофей лиги. В 2015 году бизнесмен стал председателем правления Федерации хоккея России (ФХР). Кроме того, вместе с Геннадием Тимченко Ротенберг остается владельцем 49% финского клуба «Йокерит», выступающего в первенстве КХЛ.

Еще в период руководства московским «Динамо» Аркадий Ротенберг создал в родном Санкт-Петербурге одноименную дочернюю команду для подготовки резерва. После ухода бизнесмена из столичного клуба петербургское «Динамо» обрело самостоятельность и теперь выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — втором по силе дивизионе российского хоккея. За «Динамо» (СПб) выступает молодой защитник Павел Ротенберг — сын предправления ФХР. Юноше предсказывают успешную спортивную карьеру — в свои 16 лет его уже берут на сборы сборной России для игроков не старше 18 лет.

Авторы: Алексей Пастушин, Денис Пузырев.
Теги: сделка , Аркадий Ротенберг , девелопмент , апартаменты , новостройки
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