Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января
Делегации Украины и США встретятся в Майами 17 января, сообщила в Х украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
«Как отметил президент Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита — доработать эти соглашения совместно с американскими партнерами», — написала она.
В делегацию Киева войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, недавно назначенный главой Офиса Зеленского Кирилл Буданов, а также глава правящей фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.
Зеленский выразил надежду, что по итогам переговоров «будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила».
Прошлый раунд переговоров США и Украины прошел 20–21 декабря. Тогда же спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами представителем президента России Кириллом Дмитриевым.
По итогам тех переговоров Зеленский заявил, что делегации Киева и Вашингтона подготовили черновики документов «рамки для окончания» конфликта. Дмитриев назвал переговоры со Штатами конструктивными.
28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. Трамп назвал ее «потрясающей» и заявил, что стороны «достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны». Не решенным противоречием американский лидер назвал судьбу Донбасса. Однако и этот вопрос, по его словам, близится к разрешению. Также Трамп допустил, что Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или на референдуме.
Тогда же Зеленский и Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.
Москва настаивает на выходе украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий и Крыма в составе России. Владимир Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.
