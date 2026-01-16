Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января

Посол Украины в США Ольга Стефанишина пояснила, что цель встречи — доработать соглашения о гарантиях безопасности республике и обсудить ее «экономическое процветание»

Ольга Стефанишина (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Делегации Украины и США встретятся в Майами 17 января, сообщила в Х украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

«Как отметил президент Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита — доработать эти соглашения совместно с американскими партнерами», — написала она.

В делегацию Киева войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, недавно назначенный главой Офиса Зеленского Кирилл Буданов, а также глава правящей фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

Зеленский выразил надежду, что по итогам переговоров «будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила».

Прошлый раунд переговоров США и Украины прошел 20–21 декабря. Тогда же спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

По итогам тех переговоров Зеленский заявил, что делегации Киева и Вашингтона подготовили черновики документов «рамки для окончания» конфликта. Дмитриев назвал переговоры со Штатами конструктивными.

28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. Трамп назвал ее «потрясающей» и заявил, что стороны «достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны». Не решенным противоречием американский лидер назвал судьбу Донбасса. Однако и этот вопрос, по его словам, близится к разрешению. Также Трамп допустил, что Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или на референдуме.

Тогда же Зеленский и Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.

Москва настаивает на выходе украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий и Крыма в составе России. Владимир Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.