Политика⁠,
0

В США предупредили о возможных проверках гражданства на улицах

Кристи Ноэм
Кристи Ноэм (Фото: Michael Gonzalez / Getty Images)

Граждане США должны быть готовы предъявить доказательства гражданства в условиях усиленных рейдов сотрудников иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом предупредила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее цитирует People.

«Если мы работаем по конкретной цели и проводим операцию, рядом с этим преступником могут находиться другие люди, и мы можем спрашивать, кто они и почему находятся там, а также просить подтвердить их личность», — ответила Ноэм на вопрос, почему агенты ICE и пограничной службы задают людям вопросы об их гражданстве, и ожидает ли она, что американцы будут носить с собой документы на случай проверки.

По словам Ноэм, полицейские всегда проверяли личности людей, находящихся вблизи подозреваемого при задержании.

Она также подчеркнула, что если агенты считают, что человек нарушает закон, его могут задержать до завершения проверки.

Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе
Общество

Заявления прозвучали на фоне возросшего внимания к действиям ICE после возвращения Дональда Трампа к власти и начала масштабной кампании депортаций.

Как пишет издание ProPublica, за первые девять месяцев второго президентского срока Трампа в США произошли 170 случаев задержания граждан во время рейдов и протестов.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
гражданство США мигранты
