 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram

Роскомнадзор: новые ограничения против Telegram в России не вводились
Источник РБК на рынке информационной безопасности объяснил проблемы с отправкой медиафайлов в Telegram побочным эффектом блокировки звонков в этом мессенджере. Роскомнадзор ограничил их в августе 2025 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются. Об этом РБК сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сказал «Национальной службе новостей», что Роскомнадзор замедляет работу мессенджера Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщал, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram.  

По словам источника РБК на рынке информационной безопасности, проблемы с отправкой медиафайлов в Telegram — технический побочный эффект блокировки звонков в Telegram. Он пояснил, что инфраструктура для передачи звонков и медиаконтента в мессенджере частично пересекается — они могут использовать общие пулы IP-адресов или сетевые узлы. Блокировки, нацеленные на звонки, таким образом, затрагивают и каналы передачи файлов.

Ключевой механизм воздействия, по его словам, — это применение фильтрации по SNI (Server Name Indication), которая не разрывает соединение полностью, но создает критические задержки, «подвешивая» сессию. Для чувствительного к задержкам голосового трафика это делает соединение невозможным, в то время как передача медиафайлов сохраняет работоспособность, но идет с перебоями и значительными потерями в скорости и стабильности.

Неравномерность проявления проблем среди пользователей с передачей медиафайлов, по словам собеседника, связана с несинхронным обновлением правил фильтрации у различных интернет-провайдеров. Каждый оператор связи настраивает и активирует полученные от регулятора технические предписания в своем режиме, что приводит к волнообразному возникновению проблем в разных сетях и в разное время.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Ведомство объяснило, что это было сделано для противодействия преступникам, так как эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. За день до этого жители юга России пожаловались на сбои в работе первого мессенджера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Романов Илья, Евгения Стогова Евгения Стогова, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Telegram мессенджер Роскомнадзор
Материалы по теме
В работе X произошел сбой
Общество
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
В работе игры Brawl Stars произошел сбой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 18:04
Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро Технологии и медиа, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января Политика, 21:48
РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram Общество, 21:40
Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства Политика, 21:28
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение Общество, 21:25
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику Политика, 21:22
Авербух назвал уровень ЧЕ «катастрофически низким» без россиян Спорт, 21:20
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году Общество, 20:51
Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб Спорт, 20:44
ЦБ и Euroclear «с сочувствием» не допустили инвесторов в спор на ₽18 трлнПодписка на РБК, 20:33