РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram

Источник РБК на рынке информационной безопасности объяснил проблемы с отправкой медиафайлов в Telegram побочным эффектом блокировки звонков в этом мессенджере. Роскомнадзор ограничил их в августе 2025 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются. Об этом РБК сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сказал «Национальной службе новостей», что Роскомнадзор замедляет работу мессенджера Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщал, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram.

По словам источника РБК на рынке информационной безопасности, проблемы с отправкой медиафайлов в Telegram — технический побочный эффект блокировки звонков в Telegram. Он пояснил, что инфраструктура для передачи звонков и медиаконтента в мессенджере частично пересекается — они могут использовать общие пулы IP-адресов или сетевые узлы. Блокировки, нацеленные на звонки, таким образом, затрагивают и каналы передачи файлов.

Ключевой механизм воздействия, по его словам, — это применение фильтрации по SNI (Server Name Indication), которая не разрывает соединение полностью, но создает критические задержки, «подвешивая» сессию. Для чувствительного к задержкам голосового трафика это делает соединение невозможным, в то время как передача медиафайлов сохраняет работоспособность, но идет с перебоями и значительными потерями в скорости и стабильности.

Неравномерность проявления проблем среди пользователей с передачей медиафайлов, по словам собеседника, связана с несинхронным обновлением правил фильтрации у различных интернет-провайдеров. Каждый оператор связи настраивает и активирует полученные от регулятора технические предписания в своем режиме, что приводит к волнообразному возникновению проблем в разных сетях и в разное время.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Ведомство объяснило, что это было сделано для противодействия преступникам, так как эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. За день до этого жители юга России пожаловались на сбои в работе первого мессенджера.