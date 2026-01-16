 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о 23 сбитых за пять часов БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 23 украинских БПЛА самолетного типа над Россией и Черным морем за пять часов, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в период с 18:00 мск до 23:00 мск. Над Белгородской областью сбили самое большое число беспилотников — 16, над Курской — пять, по одному над Крымом и Черным морем.

Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе
Политика
Фото:Минобороны России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с 18:04 мск два раза сообщал об объявленной ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Обе тревоги действовали не более 15 минут, первая — до 18:18, вторая — с 18:39 до 18:50 мск.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Белгородская область Минобороны
Лента новостей
Минобороны отчиталось о 23 сбитых за пять часов БПЛА Политика, 23:31
МАГАТЭ сообщила о введении режима прекращения огня в районе ЗАЭС Политика, 23:04
Трамп заявил, что убедил себя не бомбить Иран Политика, 22:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
