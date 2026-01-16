Минобороны отчиталось о 23 сбитых за пять часов БПЛА

Силы ПВО перехватили 23 украинских БПЛА самолетного типа над Россией и Черным морем за пять часов, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в период с 18:00 мск до 23:00 мск. Над Белгородской областью сбили самое большое число беспилотников — 16, над Курской — пять, по одному над Крымом и Черным морем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с 18:04 мск два раза сообщал об объявленной ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Обе тревоги действовали не более 15 минут, первая — до 18:18, вторая — с 18:39 до 18:50 мск.