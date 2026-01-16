Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро

Антон Алиханов, Сергей Собянин, Максим Орешкин, Владимир Путин и Виталий Савельев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро, сообщает корреспондент РБК.

Это произошло в ходе посещения главой государства депо «Аминьевское», где ему представили выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения.

Собянин показал Путину беспилотный поезд метро «Москва 2024», а также беспилотный трамвай «Львенок», робота для диагностики труб «Тьюбот», робота для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисных роботов, механические манипуляторы и другие автономные разработки.



Первый в России беспилотный поезд метро в 2026 году начнет поездки без пассажиров, а в 2027 году — с пассажирами. Первую линию метро в режиме автоведения планируется запустить в 2030-м.

