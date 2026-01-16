Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро, сообщает корреспондент РБК.
Это произошло в ходе посещения главой государства депо «Аминьевское», где ему представили выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения.
Собянин показал Путину беспилотный поезд метро «Москва 2024», а также беспилотный трамвай «Львенок», робота для диагностики труб «Тьюбот», робота для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисных роботов, механические манипуляторы и другие автономные разработки.
Позднее, выступая на совещании по вопросам развития автономных систем, Путин заявил, что Россия обладает значительным потенциалом в сфере разработки и производства беспилотных технологий. Он поручил правительству подготовить план по их внедрению в экономику и устранить административные барьеры, мешающие интеграции автономных решений. «Это не мода, а необходимость», — подчеркнул Путин.
Первый в России беспилотный поезд метро в 2026 году начнет поездки без пассажиров, а в 2027 году — с пассажирами. Первую линию метро в режиме автоведения планируется запустить в 2030-м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко