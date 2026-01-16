 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро

Антон Алиханов, Сергей Собянин, Максим Орешкин, Владимир Путин и Виталий Савельев
Антон Алиханов, Сергей Собянин, Максим Орешкин, Владимир Путин и Виталий Савельев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро, сообщает корреспондент РБК.

Это произошло в ходе посещения главой государства депо «Аминьевское», где ему представили выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения.

Собянин показал Путину беспилотный поезд метро «Москва 2024», а также беспилотный трамвай «Львенок», робота для диагностики труб «Тьюбот», робота для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисных роботов, механические манипуляторы и другие автономные разработки.

Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК
Фото: Полина Химшиашвили / РБК

Позднее, выступая на совещании по вопросам развития автономных систем, Путин заявил, что Россия обладает значительным потенциалом в сфере разработки и производства беспилотных технологий. Он поручил правительству подготовить план по их внедрению в экономику и устранить административные барьеры, мешающие интеграции автономных решений.  «Это не мода, а необходимость», — подчеркнул Путин.

Первый в России беспилотный поезд метро в 2026 году начнет поездки без пассажиров, а в 2027 году — с пассажирами. Первую линию метро в режиме автоведения планируется запустить в 2030-м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Сергей Собянин Метро беспилотный транспорт Москва
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику
Политика
Путину показали беспилотный трамвай и поезд метро
Технологии и медиа
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 18:04
Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро Технологии и медиа, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января Политика, 21:48
РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram Общество, 21:40
Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства Политика, 21:28
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение Общество, 21:25
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику Политика, 21:22
Авербух назвал уровень ЧЕ «катастрофически низким» без россиян Спорт, 21:20
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году Общество, 20:51
Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб Спорт, 20:44
ЦБ и Euroclear «с сочувствием» не допустили инвесторов в спор на ₽18 трлнПодписка на РБК, 20:33