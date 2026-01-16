 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
МАГАТЭ сообщила о введении режима прекращения огня в районе ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press
Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press

В районе Запорожской АЭС ввели режим локального прекращения огня для ремонта оставшейся резервной линии электропередач, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ сегодня обеспечила согласие как Российской Федерации, так и Украины на введение локального прекращения огня для начала ремонта последней оставшейся резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни в ремонтным работам на линии 330 кВ приступят «специалисты украинского оператора энергосистемы». За работой будет наблюдать группа МАГАТЭ, они вылетели из Вены.

«Это временное прекращение огня, четвертое из согласованных нами, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть», — заявил Гросси.

По данным агентства, ЛЭП была повреждена и отключена в результате военных действий 2 января 2026 года.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

С мая 2025 года ЗАЭС получала питание только по ЛЭП «Днепровская». После ее повреждения осенью станция месяц оставалась без внешнего питания, с 23 сентября по 23 октября. Все это время ее питали резервные дизель-генераторы.

Позднее, 23 октября, была введена в работу ЛЭП «Днепровская», 8 ноября — «Ферросплавная-1».

Материал дополняется

