0

Балицкий сообщил об оставшихся без тепла 280 домах в Бердянске

Сюжет
Военная операция на Украине
Бердянск
Бердянск (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Более 250 многоквартирных домов лишились отопления в городе Бердянске Запорожской области, сообщает глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Система электроснабжения в Бердянске была выведена из строя, котельные перестали работать. «Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа», — говорится в сообщении.

Балицкий уточнил, что восстановительными работами занимаются четыре аварийные бригады. Специалисты занимаются спуском теплоносителя из системы и следят за температурой воздуха в подвалах и на чердаках.

Отопление вновь подадут после того, как ситуация с электроснабжением будет стабилизирована и систему заполнят теплоносителем, подчеркнул губернатор.

В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек
Общество

До того 16 января, Балицкий напомнил, что электроснабжение в регионе выведено из строя в связи с атаками ВСУ и погодными условиями.

Губернатор регулярно сообщает об украинских ударах по региону, в результате которых жители в разных районах и городах остаются без света и тепла. Так, 15 января глава области уведомил об отключении электричества для около 87 тыс. абонентов в Энергодаре, Васильевском, Каменско-Днепровском и других муниципальных округах.

В тот же день он предупредил, что на Запорожскую область обрушились обильные снегопады. Все коммунальные и дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.

