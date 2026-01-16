 Перейти к основному контенту
Общество
0

Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение

Оценку за поведение планируют внедрить во всех российских школах с сентября 2026 года. В 2025 году в семи регионах уже начали выставлять оценки за поведение ученикам средней школы в рамках пилотного проекта
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Министерство просвещения подготовило проект приказа, который предполагает внедрение оценки за поведение в школах. Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте.

Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В Минпросвещения уточнили РБК, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

Участвуя в пилоте, школы сами выбирали модель оценивания: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую, сообщал исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков. По его словам, согласно опросам, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки, а учителя смогли «более детально относиться к каждому ученику, отслеживать его индивидуальные результаты и корректировать воспитательную работу».

По мнению председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, оценка за поведение не решит проблем, которые есть в школах в том числе с точки зрения разрешения конфликтов учеников, как с учителем, так и между собой. Он назвал эту инициативу «попыткой найти палочку-выручалочку», которая вряд ли даст положительный результат.

В декабре Минпросвещения утвердило инструкции для руководителей образовательных организаций и преподавателей о том, как действовать в конфликтных ситуациях. Для руководителей документ предусматривает несколько этапов реагирования, в том числе проведение встреч с участниками для получения объяснений. Инструкция для педагогов включает указания о том, как остановить агрессивное поведение школьника так, чтобы никто не пострадал. Если же школьник физически атакует педагога, то он должен обеспечить эвакуацию других учеников, поручить кому-нибудь позвать дежурного учителя или охрану и сохранять дистанцию с агрессором.

