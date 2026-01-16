 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране
0

Трамп заявил, что убедил себя не бомбить Иран

Сюжет
Протесты в Иране
По его словам, он сам себя убедил не наносить удары по Ирану. Трамп пояснил, что на это повлияла отмена ряда казней в Иране
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заверяет, что решение не наносить удары по Ирану было принято им самостоятельно. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Меня никто не убеждал. Я сам себя убедил. У них было назначено более 800 казней через повешение на вчера. Они никого не казнили. Они отменили казни. Это оказало большое влияние», — сказал он.

Масштабные протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. На улицы выходят люди, недовольные экономической ситуацией в стране.

По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек. Власти Ирана обвинили в организации протестов США и Израиль. Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану ударом, если власти республики начнут жестко подавлять протесты.

Bloomberg оценил сроки вероятного удара США по Ирану
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Ранее, 14 января, Трамп заявил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях. Американский лидер сказал, что, по его данным, убийства в стране на фоне протестов прекратились, а казни не планируются.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников написала, что Трамп не принял окончательного решения о том, какие шаги он предпримет против Тегерана, но запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ о крупномасштабном ударе.

Телеканал Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Кроме того, в ближайшие дни и недели в регион прибудут американские военные силы — по воздуху, суше и морю. При этом NewsNation писало, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln.

В Белом доме указали, что военный сценарий — лишь один из возможных. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом.

В последние дни, как рассказал WSJ дипломат, иранские чиновники созвонились с Турцией, Катаром, ОАЭ и Оманом, чтобы предупредить их о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским базам в регионе.

