ГИБДД допустила ограничения на Крымском мосту для машин тяжелее 1,5 т
На Крымском мосту могут ввести дополнительные ограничения на проезд автомобилей массой более 1,5 т, сообщил в интервью «Комсомольской правде» начальник республиканского управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко.
Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на мост. При этом ожидается рост транспортного потока в направлении Джанкоя по трассе «Новороссия». В перспективе она должна стать четырехполосной.
С 3 ноября на Крымском мосту действуют ограничения для электромобилей и гибридных автомобилей. Решение было принято по рекомендациям силовых и правоохранительных структур для обеспечения безопасности.
Оперативный штаб Краснодарского края предложил владельцам таких машин альтернативный маршрут через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой. Этот путь ранее рекомендовали для грузовых автотранспортных перевозок между Крымом и Кубанью и в период летнего туристического наплыва, чтобы избежать заторов перед мостом.
