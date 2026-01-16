 Перейти к основному контенту
Общество
0

ГИБДД допустила ограничения на Крымском мосту для машин тяжелее 1,5 т

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
На Крымском мосту могут ввести дополнительные ограничения на проезд автомобилей массой более 1,5 т, сообщил в интервью «Комсомольской правде» начальник республиканского управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко.

Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на мост. При этом ожидается рост транспортного потока в направлении Джанкоя по трассе «Новороссия». В перспективе она должна стать четырехполосной.

Власти объяснили запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

С 3 ноября на Крымском мосту действуют ограничения для электромобилей и гибридных автомобилей. Решение было принято по рекомендациям силовых и правоохранительных структур для обеспечения безопасности.

Оперативный штаб Краснодарского края предложил владельцам таких машин альтернативный маршрут через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой. Этот путь ранее рекомендовали для грузовых автотранспортных перевозок между Крымом и Кубанью и в период летнего туристического наплыва, чтобы избежать заторов перед мостом.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Крымский мост ГИБДД грузовые машины Автомобили
