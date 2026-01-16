Уиткофф назвал четыре условия для урегулирования конфликта с Ираном

Уиткофф заявил, что Тегеран должен выполнить четыре условия США, чтобы избежать обострения. Среди них — сокращение числа ракет и фактически полученного ядерного материала. Ранее Трамп грозил нанести удар по Ирану на фоне протестов

Стив Уиткофф (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Администрация США рассчитывает урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем, однако Тегеран для этого должен выполнить четыре условия. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на конференции Израильско-американского совета (IAC) во Флориде.

Иран должен пойти на компромисс, так как его экономика «находится в крайне тяжелом положении», считает Уиткофф. Среди условий он назвал тему обогащения урана, сокращение у Тегерана запасов ракет и ядерного материала, а также обеспечить гарантии. По словам, спецпредставителя, сейчас у Ирана около 2 тыс. кг ядерного вещества, обогащенного. по разным данным, на 3,67- 60%.

«Если они хотят вернуться в Лигу Наций (международная организация, предшествовавшая ООН — РБК), мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива — плохая», — добавил он. На вопрос о том, есть ли у него послание народу Ирана, который хочет падения режима, он ответил: «Это невероятно мужественные люди, и мы с вами».

В начале января администрация США впервые публично допустила возможность военной интервенции в Иран. 2 января Трамп написал в Truth Social, что если Иран начнет жестоко подавлять протесты, то США «придут на помощь» демонстрантам. Представитель Белого дома подтвердил, что речь идет именно о потенциальном силовом ответе, добавив, что американский лидер уже не раз демонстрировал, что держит свое слово.

По меньшей мере один американский авианосец будет переброшен на Ближний Восток к конце января на фоне напряженности в отношениях с Ираном, пишет Fox News. Ранее регион впервые в разгар обострения ситуации с Ираном остался без авиационной ударной группы США. Аналитики Eurasia Group считают, что это усиление повысит вероятность удара по Ирану, по крайней мере эта угроза останется высокой в течение первой половины 2026 года.

30 декабря Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Ирану грозят серьезные последствия, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой. В ответ советник иранского лидера Али Шамхани написал в соцсети X, что Иран готов дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию.

В этот же день президент России Владимир Путин созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и обсудил ядерную программу на фоне угроз Трампа.

22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. По данным NBC, производство иранских баллистических ракет может увеличиться до 3 тыс. в месяц. Власти Ирана настаивают на мирном характере ядерной программы и заявляют о намерении продолжать обогащение урана и развитие ракетных технологий. Однако США, Израиль и ряд стран подозревают Тегеран в попытках создания ядерного оружия.