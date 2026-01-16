Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику

Россия имеет широкий потенциал в разработке беспилотных систем, но пока существенно отстает от ряда стран, заявил Путин. Он поручил подготовить правовое регулирование применения автономных систем и план их внедрения в экономику

Россия имеет широкий потенциал в разработке и производстве беспилотных систем, необходимо активнее внедрять эти технологии в ключевые отрасли экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем, передает корреспондент РБК.

Глава государства поручил правительству подготовить план по внедрению беспилотных систем в экономику, сформировать правовое регулирование применения автономных систем, а также устранить административные барьеры, которые препятствуют их интеграции. «Это не мода, а необходимость», — подчеркнул Путин.

«На экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет!», — сказал он.

По словам Путина, беспилотные системы должны заместить низкоквалифицированный и опасный труд, а также сформировать экономику высоких зарплат. «Речь о росте производительности труда, повышении качества жизни людей», — добавил он.

Выставка беспилотных транспортных средств гражданского назначения представлена в московском депо «Аминьевское». В числе участников совещания — замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, министры транспорта и сельского хозяйства Андрей Никитин и Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, президент РАН Геннадий Красников.

В развитии беспилотных решений «сделаны важные шаги», продолжил президент, но Россия все еще существенно отстает от некоторых других стран. Он отметил, что для наращивания выпуска беспилотников и их компонентов российский бизнес должен получить комфортные условия. Кроме того, России следует развивать экспорт таких технологий, чтобы занять свое место на большом мировом рынке, указал Путин.

Стратегия развития беспилотной авиации России была утверждена в июне 2023 года. Программа предусмотрена до 2030 года, в числе направлений — налаживание серийного производства отечественных БПЛА, создание крупных специализированных промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА, подготовка специалистов, фундаментальные и перспективные исследования. Согласно проекту федерального бюджета для финансирования нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» планируется выделить 26 млрд руб. в 2026 году, 28,6 млрд руб. — в 2027-м, 33,3 млрд руб. — в 2028-м.