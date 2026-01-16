Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства

Канада и Китай договорились о поэтапном снижении взаимных тарифов и расширении экономических связей. Как давление США сблизило Оттаву и Пекин и что может помешать им построить «стратегическое партнерство» — в материале РБК

Марк Карни (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

В ходе визита премьер-министра Канады Марка Карни в Китай достигнута предварительная договоренность о взаимных тарифных уступках: Канада откроет для производителей китайских электромобилей доступ на свой рынок (квота — 49 тыс. шт. в год), применив к их продукции льготный тариф в 6,1% вместо действующей с 2024 года ставки в 100%, ожидая, что в ответ Китай к 1 марта 2026 года снизит совокупные тарифы на ввоз канадских семян канолы примерно до 15%. Согласно пресс-релизу офиса Карни, также с 1 марта 2026 года и минимум до конца года канадская рапсовая мука, омары, крабы и горох будут ввозиться в Китай беспошлинно.

Как прошел визит Карни в Китай

Визит премьер-министра Канады в КНР стал первым за восемь лет — до Карни китайскую столицу в 2017 году посещал Джастин Трюдо. В Оттаве и Пекине событие охарактеризовали как «историческое» и «поворотное», способное вывести двусторонние отношения из тупика, в котором они находились почти десятилетие, серьезно ухудшившись после того, как в 2018 году канадские власти арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по американскому ордеру, после чего последовало задержание в КНР двух канадцев. После этого стороны ввели ряд взаимных торговых ограничений, кроме того, Оттава обвинила Пекин во вмешательстве в выборы в Канаде.

Карни прибыл в Пекин 14 января. На следующий день он провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и встретился с руководителями китайских компаний, в том числе Contemporary Amperex Technology (CATL), производящей батареи для электромобилей, и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. 16 января канадский премьер был принят председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний.

На этой встрече Си выразил удовлетворение активизацией двустороннего сотрудничества в последние месяцы и подчеркнул, что его дальнейшее «здоровое и стабильное» развитие служит интересам «мира, стабильности, развития и процветания во всем мире». «Мы готовы и впредь прилагать усилия, ответственно подходя к истории, нашему народу и миру в целом, чтобы способствовать дальнейшему улучшению китайско-канадских отношений», — отметил он. Карни призвал сконцентрировать усилия на тех направлениях экономического сотрудничества, которые способны принести «исторические выгоды» обеим странам. «Сельское хозяйство, энергетика, финансы — вот области, где мы можем добиться наиболее быстрого прогресса», — уточнил канадский премьер.

В совместном заявлении лидеры Канады и Китая провозгласили формирование «нового стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде», охватывающего пять направлений: энергетика, торгово-экономическое сотрудничество, общественная безопасность, многостороннее взаимодействие, а также культурные и гуманитарные связи. Для реализации этих целей стороны подписали «дорожную карту», нацеленную на расширение торговли и инвестиций, договорились о возможном взаимном снижении тарифов, а также о возобновлении работы совместной сельскохозяйственной комиссии и создании новой рабочей группы по финансовым вопросам, об активизации диалога в сферах туризма, общественной безопасности и энергетики.

По оценке Карни, соглашение привлечет масштабные китайские инвестиции в автомобильную промышленность Канады и создаст новые рабочие места, став «примером сотрудничества для всего мира в условиях глобального разделения и неопределенности».

Как Трамп сблизил Оттаву и Пекин

Переговоры в Пекине проходили на фоне обострения торговых противоречий между США и Канадой. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон резко повысил тарифы на ряд канадских товаров — от стали и алюминия до автомобилей и пиломатериалов. В своих публичных заявлениях президент США даже допускал, что Канада могла бы стать «51-м штатом США», что вызвало резкие протесты канадких властей. Тарифы стали для Канады ощутимым бременем: на США приходится около 75% канадского экспорта, что делает страну крайне зависимой от американского рынка.

На этом фоне Карни в октябре сообщил о планах удвоить к 2035 году долю канадского экспорта, которая приходится не на США. Тогда же он начал поэтапный дипломатический разворот к Китаю — второй экономике мира и второму по значимости торговому партнеру Канады. Сейчас на КНР приходится менее 4% канадского экспорта, однако по итогам визита стороны поставили задачу нарастить его объемы на 50% к 2030 году.

Хотя для Карни поездка в Китай — важная веха на пути диверсификации внешнеэкономических связей, которую ведет его кабинет, за этим кроется и более прагматичная цель, заявил РБК Евгений Хорошилов, руководитель Отдела экономических исследований Института США и Канады им. Арбатова. «Оттава надеется, что выстраивание ранее испорченных канадской стороной отношений с такими странами, как Китай и Индия, сможет усилить позиции Канады в жизненно важных для нее торговых переговорах с США на фоне агрессивной политики на канадском направлении президента Трампа и туманности дальнейших перспектив соглашения США — Мексика — Канада (USMCA)», — пояснил эксперт.

Китай, продолжил Хорошилов, заинтересован в снятии барьеров для экспорта высокотехнологичной продукции, например, электромобилей, и доступе к канадским сырьевым ресурсам, включая нефть и, в перспективе, сжиженный природный газ. «В краткосрочной перспективе достигнутые соглашения действительно могут придать определенный импульс канадско-китайским торговым связям, — отметил он. — Однако для Канады китайский рынок не может стать и не станет заменой американского».

Главным препятствием для развития канадско-китайских отношений, по мнению эксперта, станет позиция США. «Особенно важно для Соединенных Штатов ограничить доступ Китая к канадским критически важным минеральным ресурсам, в том числе к урану. Невыгодна для США и диверсификация канадского экспорта углеводородов, что снизит дисконты на них на американском рынке», — пояснил Хорошилов, предположив, что визит Карни может не столько усилить канадскую переговорную позицию на американском направлении, сколько вызвать у Трампа очередную вспышку гнева.