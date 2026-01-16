Путин поручил определить ответственность беспилотников при ДТП

Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил определить меры ответственности за действия и бездействие беспилотных систем при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на совещании по вопросам развития автономных технологий, Путин заявил о необходимости безотлагательно включить в правовое поле не только крупный автономный транспорт, но и малые устройства, включая роботов-доставщиков. Он отметил, что требуется организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них четкие и измеримые требования и стандарты, а также выработать подходы к определению ответственности в случае аварий.

«Подчеркну: все эти шаги нужно реализовывать с четким пониманием конечной цели — мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни», — отметил Путин.

Вечером 16 января Владимир Путин посетил московское депо «Аминьевское», где осмотрел выставку гражданских беспилотных транспортных средств. По выставке главу государства провел мэр Москвы Сергей Собянин.

На выставке были представлены беспилотный поезд метро «Москва 2024», трамвай «Львенок», робот для диагностики труб «Тьюбот», робот для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисные роботы и другие автономные технологии.



