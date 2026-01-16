 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Авербух назвал уровень ЧЕ «катастрофически низким» без россиян

Авербух о ЧЕ: «Без россиян уровень катастрофически низкий, грустное зрелище»
Авербух отметил, что большинство фигуристов не дотягивают даже до категории B и чемпионат стал «грустным зрелищем». Россиян отстранили от международных соревнований из-за событий на Украине
Илья Авербух
Илья Авербух (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух поделился мнением о качестве выступлений на чемпионате Европы — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Я увидел короткие программы у парней и девушек и хочу сказать, что уровень катастрофически низкий. За исключением эстонки [Нины] Петрыкиной, которая выглядела очень достойно, никто особенно и не запомнился. Остальные — даже не категория B, а ниже. Зрелище очень грустное, без нас уровень сильно падает», — сказал Авербух.

Хореограф отметил, что победители нынешнего турнира навсегда войдут в историю как чемпионы, завоевавшие медали в отсутствие лидеров из России. «К их медалям на долгие годы приклеится эта ремарка», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы проходит в Шеффилде и завершится 18 января. По итогам короткой программы у женщин лидирует представительница Эстонии Нина Петрыкина (70,61 балла), у мужчин — грузинский фигурист Ника Эгадзе (91,28).

После начала военной операции на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским фигуристам участвовать в международных соревнованиях.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фигурное катание Илья Авербух
