СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ

«Сочи» второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Ноэль Хефенмайер (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

«Сочи» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Хефенмайер (10-я минута) и Николай Поляков (40).

У проигравших отличились Марат Хайруллин (49).

Ранее в этом сезоне соперники встречались трижды. Две первые игры остались за СКА — 27 сентября (4:2) и 24 октября (8:1), последний матч 28 декабря подарил победу сочинскому клубу на домашнем льду (8:4).

В прошлом матче «Сочи» проиграл «Металлургу» со счетом 0:9.

«Сочи» набрал 34 очка в 43 матчах и занимает предпоследнее место в Западной конференции. Петербургский СКА с 53 очками в 44 встречах расположился на седьмой строчке.