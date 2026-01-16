 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,07 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ

«Сочи» второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА
Встреча завершилась со счетом 2:1
Ноэль Хефенмайер
Ноэль Хефенмайер (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

«Сочи» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Хефенмайер (10-я минута) и Николай Поляков (40).

У проигравших отличились Марат Хайруллин (49).

Ранее в этом сезоне соперники встречались трижды. Две первые игры остались за СКА — 27 сентября (4:2) и 24 октября (8:1), последний матч 28 декабря подарил победу сочинскому клубу на домашнем льду (8:4).

В прошлом матче «Сочи» проиграл «Металлургу» со счетом 0:9.

«Сочи» набрал 34 очка в 43 матчах и занимает предпоследнее место в Западной конференции. Петербургский СКА с 53 очками в 44 встречах расположился на седьмой строчке.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Сочи ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде
Спорт
КХЛ перенесла матч «Сочи» из-за проблем с вылетом в Санкт-Петербург
Спорт
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 18:04
Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро Технологии и медиа, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января Политика, 21:48
РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram Общество, 21:40
Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства Политика, 21:28
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение Общество, 21:25
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику Политика, 21:22
Авербух назвал уровень ЧЕ «катастрофически низким» без россиян Спорт, 21:20
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году Общество, 20:51
Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб Спорт, 20:44
ЦБ и Euroclear «с сочувствием» не допустили инвесторов в спор на ₽18 трлнПодписка на РБК, 20:33