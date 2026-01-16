В МВД объяснили «взрыв» на севере Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На севере Москвы, в районе Коптево, дети использовали пиротехническое изделие, взрыва не было, сообщили РБК в пресс-службе столичного МВД. По данным ведомства, никто не пострадал.

РБК обратился в Главное управление МВД по Москве с просьбой прокомментировать информацию о взрыве по адресу: б-р Матроса Железняка, которую опубликовали «Московский комсомолец» и телеграм-канал Shot.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по адресу бульвара Матроса Железняка несовершеннолетние использовали пиротехническое изделие, после чего произошел хлопок», — сообщили в МВД.

«Московский комсомолец» писал, что после взрыва жители близлежащего дома почувствовали запах пороха и увидели во дворе разорванную игрушку и несколько целых игрушек. Shot передавал, что место происшествия оцеплено, для проверки вызвали кинологов.