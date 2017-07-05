«Очень тронуты дружбой»

О чем договорились в Кремле лидеры России и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Москве договорились укреплять двустороннее сотрудничество, однако экономические итоги визита главы КНР эксперты оценили сдержанно

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Во вторник, 4 июля, в Кремле президент России Владимир Путин ​провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В этом году Путин и Си встречались уже дважды — в мае в Пекине на международном форуме «Один пояс, один путь» и в июне в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Однако двусторонние проблемы тогда тщательно не обсуждались, основная работа на этом направлении предполагалась на нынешней встрече, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

Начали лидеры с совместного ужина в понедельник, 3 июля. Во вторник, 4 июля, Путин и Си провели переговоры в узком составе, а потом с участием делегаций, после чего встретились с представителями общественности, деловых кругов и СМИ двух стран. Встреча в таком формате прошла впервые. Си Цзиньпин также получил орден Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в развитие отношений.

«Наилучшие отношения»

Российско-китайские отношения сейчас являются наилучшими за всю их историю, говорил накануне визита председателя КНР помощник российского президента Юрий Ушаков. «После того как мы прибыли в Россию, мы были сразу окружены теплым чувством дружбы, внимания российской стороны к нам. И мы очень тронуты этой дружбой», — приветствовал Путина во вторник китайский лидер. Путин назвал его визит центральным событием года в двусторонних отношениях, а также несколько раз подчеркнул общность позиций двух стран и призывал развивать экономическое сотрудничество.

По итогам визита Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления: о дальнейшем углублении партнерства и стратегического взаимодействия и текущей ситуации в мире.

Углублять партнерство лидеры договорились через усиление политического сотрудничества на всех уровнях, продолжение работы по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и китайского многостороннего экономического проекта «Один пояс, один путь». Москва и Пекин также рассчитывают на заключение соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Китаем. К соглашению стороны договорились подготовить технико-экономическое обоснование.

Владимир Путин и Си Цзиньпин (в центре слева направо) на Международном форуме «Один пояс, один путь». 15 мая 2017 года (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Говоря о текущей ситуации в мире, Си заметил, что он с Путиным един в том, что «нынешний мир неспокоен, непрерывно появляются локальные конфликты и войны». Сложными китайский председатель назвал проблему Корейского полуострова и сирийский вопрос. По Северной Корее договорились продвигать совместную инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея, рассказал Путин. Однако опрошенные РБК российские эксперты выразили сомнение в том, что предложенный во вторник министерствами иностранных дел двух стран план может быть реализован.

Россия и Китай повторили, что обеспокоены развитием систем ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развивающие такие системы страны в заявлении названы не были, но ранее Москва и Пекин критиковали США за размещение объектов ПРО в этих же регионах. Украина в совместном заявлении упомянута не была.

По мнению эксперта Василия Кашина, Китай пытается сохранить нейтралитет по украинскому и сирийскому вопросам. «Украина не была упомянута, так как Китай не собирается вовлекаться в споры России со странами Восточной Европы подобно тому, как Россия не вмешивается в конфликты Китая со странами Восточной Азии, а том числе с Японией и Вьетнамом», — отмечает эксперт. По словам эксперта, у Китая с Украиной довольно «оживленные связи» в сфере военно-технического сотрудничества, также Пекин готов в ближайшее время приступить к обсуждению создания зоны свободной торговли с Украиной, так что совершенно понятно отсутствие этой темы в повестке переговоров.

Мягкая сила «Катюши» До конца 2017 года в Китае начнет вещать первый российский телеканал «Катюша», специально созданный для китайской аудитории. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 4 июля, между российским «Первым каналом» и Центральным телевидением Китая в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. Программы для «Катюши» создает команда «Первого», вещание на канале будет идти на двух языках — русском и китайском.

Планомерное расширение присутствия

В рамках визита Си «Газпром» и китайской нефтегазовая компания CNPC подпи​сали соглашение о дате начала поставок по газопроводу «Сила Сибири». Это произойдет 20 декабря 2019 года. 30-летний договор о поставках российского газа в КНР был подписан 21 мая 2014 года, «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Китай по 38 млрд куб. м газа.

«Газпром» при этом рассчитывает расширить свое присутствие на китайском рынке. Глава концерна Алексей Миллер выражал надежду, что уже через несколько лет Китай начнет потреблять до 300 млрд куб. м газа вместо текущих 200 млрд, в том числе переведет часть электрогенерации с угля на газ. В Китае с участием «Газпрома» уже сейчас строятся подземные хранилища газа, объекты газовой генерации. До конца 2017 года, как заверил глава «Газпрома», компания подпишет дополнительный контракт по поставкам газа в Китай с Дальнего Востока.

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Главный торговый партнер В 2016 году российско-китайский товарооборот, по данным Кремля, вырос на 4% по сравнению с 2015 годом, до $66,1 млрд. В январе—апреле текущего года оборот вырос на 37% к тому же периоду 2016 года, до $24,5 млрд. Российский экспорт в Китай составил в 2016 году $28 млрд, импорт из Китая — $38,1 млрд. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 14,1%. Основную долю российского экспорта в Китай составляет продукция ТЭК — нефть, газ и минеральное сырье из его производных (66,7% импорта), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,2%), машины, оборудование и транспорт (8,9%), продукты и сельхозсырье (5,8%), продукция химической промышленности (5,1%). Импорт из Китая на 58,7% состоит из оборудования, текстиля, одежды и обуви; 11,4% от общего импорта составляет продукция химической промышленности. По данным Банка России, в 2016 году накопленные прямые инвестиции из Китая выросли на 12%, до $2,3 млрд (по китайской статистике, это $9 млрд, российские инвестиции в экономику Китая — $900 млн).

«Роснефть» также заключила несколько соглашений в ходе этого визита, в частности соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской финансово-энергетической компанией «Хуасинь», которая сможет купить часть сети АЗС «Роснефти», если воспользуется полученным опционом. Предложенную китайскому партнеру долю в сети из 2962 заправок в России и странах СНГ «Роснефть» не уточняет. «Хуасинь» — крупная китайская частная финансово-энергетическая компания, которая располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами и является крупным участником мирового рынка инвестиций в таких сферах, как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм. Соглашение о стратегическом партнерстве с ней 4 июля заключил также «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в Кремле подписал с представителем китайской Bejing Group подтверждение о закрытии сделки по продаже последних 20% в «Верхнечонскнефтегазе». Ранее компании сообщали, что сумма сделки составит $1,1 млрд. В результате будет создана вертикально интегрированная система сотрудничества: Beijing Gas приобретает долю в Верхнечонском нефтяном месторождении, а «Роснефть» через своповые поставки газа получит выход на внутренний рынок Китая, включая конечного потребителя. Сечин во вторник сообщил, что общий объем инвестиций в рамках сотрудничества «Роснефти» с китайскими партнерами уже превысил $200 млрд.

Соглашения с китайскими компаниями, заключенные в ходе этого визита Си Цзиньпина, не носят прорывного характера, говорит Валерий Нестеров, старший аналитик Sberbank CIB. Переговоры с китайцами идут медленно, однако они планомерно входят в российскую добывающую промышленность, начиная от «Ямала СПГ» до проектов «Роснефти». Опционы «Роснефти» по продаже доли в сети АЗС китайским партнерам Нестеров называет «интересным экспериментом» и возможностью для китайцев вложить средства в бизнес, который оказался непривлекательным для российских компаний из-за налогового маневра и падения прибыли в этом сегменте.

Также стало известно, что китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) примет участие в финансировании проекта по комплексному развитию территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано между фондом и международным консорциумом, сформированным Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) в партнерстве с крупнейшими инвесторами ближневосточных стран (из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна). Совокупный объем инвестиций в проект составит более 90 млрд руб. План проекта площадью более 1 млн кв. м включает строительство офисного парка и жилой недвижимости.