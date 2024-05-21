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Занимавшийся в одной школе с дочкой Тутберидзе украинский дуэт распался

Занимавшийся в одной академии с Дэвис и Смолкиным украинский дуэт распался
Кирилл Белобров сообщил о расставании с Марией Голубцовой. Украинская танцевальная пара тренировалась в академии Монреаля, куда в этом году перешли Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Мария Голубцова и Кирилл Белобров
Мария Голубцова и Кирилл Белобров (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Украинский фигурист Кирилл Белобров сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что их танцевальный дуэт с Марией Голубцовой распался.

«Мы с Машей катались вместе 11 лет. В любом случае это было непростое путешествие. За всю нашу карьеру у нас было много взлетов и падений. Огромные препятствия, с которыми мы всегда находили способ бороться. Не могу сосчитать, сколько раз я чувствовал, что все, мы от этого не оправимся, но всякий раз нам это удавалось, как бы тяжело ни было. <...> Лично я до сих пор испытываю огромную любовь к танцам на льду, поэтому буду искать партнершу, с которой буду продолжать кататься», — написал Белобров.

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Мария Голубцова и&nbsp;Кирилл&nbsp;Белобров

23-летние Белобров и Голубцова дважды завоевывали серебро на чемпионатах Украины. Их лучший результат на чемпионатах Европы — 12-е место (сезон 2022/23), на чемпионатах мира — 19-е (2022/23).

Белобров и Голубцова занимались в академии Монреаля (I.AM). В начале апреля стало известно, что в I.AM переходит дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин, выступающий за Грузию.

После этого в «Суспільне Спорт» появилась статья, где Голубцова говорила, что они относятся к такому пополнению в команде «отрицательно». Позднее украинка заявила, что ее мнение о переходе Дэвис и Смолкина в академию Монреаля исказили украинские СМИ. «Так грустно жить в мире, полном лжи и жестокости», — сказала фигуристка

Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Спортивное гражданство с российского на грузинское они сменили в июне 2023 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Диана Дэвис Глеб Смолкин Этери Тутберидзе
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