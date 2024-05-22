Прервет ли клуб Миранчука рекордную серию «Байера». Главное о финале ЛЕ

«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, постарается стать первым клубом Серии А с трофеем Лиги Европы. Для этого необходимо остановить непобедимый «Байер». О грядущем финале турнира — в материале «РБК Спорт

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Итальянская «Аталанта» и леверкузенский «Байер» сыграют в финальном матче Лиги Европы. Встреча пройдет 22 мая в столице Ирландии Дублине на стадионе «Авива».

Команды встречались дважды в своей истории: это было в сезоне 2021/22 в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда итальянский клуб выбил «Байер» (4:2 по сумме двух встреч) и дошел до четвертьфинала турнира, где уступил другому клубу Бундеслиги «РБ Лейпциг» (1:3 по сумме).

Сможет ли «Аталанта» выиграть первый трофей ЛЕ

Фото: Maurizio Lagana / Getty Images

«Аталанта» уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, обеспечив пятое место в Серии А. При этом, подопечные Джан Пьеро Гасперини продолжают борьбу за третье место, уступая «Ювентусу» и «Болонье», лишь два очка.

На пути к финалу Лиги Европы футболисты итальянского клуба прошли серьезных соперников. На этапе плей-офф «Аталанта» обыграла выбила «Спортинг» (чемпиона Португалии этого года), «Ливерпуль» и «Марсель».

«Аталанта» после поражения в ответном матче четвертьфинала ЛЕ с «Ливерпулем» выиграла семь из девяти матчей во всех соревнованиях, а единственное поражение было от «Ювентуса» 15 мая в финале Кубка Италии (0:1).

Для «Аталанты» предстоящий финал будет первым в истории клуба в европейских турнирах. До этого лучшим результатом команды из Бергамо был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 и 2022 году. Уже 22 мая «Аталанта» может стать первой итальянской командой, завоевавшей трофей Лиги Европы. Последней командой Серии А, выигравшей Кубок УЕФА, была «Парма» в 1999 году.

Алексей Миранчук (Фото: Maurizio Lagana / Getty Images)

В составе итальянского клуба выступает российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Россиянин накануне прервал одиннадцатиматчевую сухую серию:18 мая полузащитник сыграл в матче чемпионата Италии против «Лечче», в котором отметился голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне в Серии А Миранчуку удалось отметиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, в Лиге Европы на его счету три ассиста.

Джанлука Скамакка (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Самым результативным в команде стал Джанлука Скамакка, забивший шесть мячей на турнире, пять из которых были на этапе плей-офф. Всего в нынешнем сезоне Серии А он забил 11 мячей и сделал шесть передач.

Путь «Байера» к треблу

«Байер» стал главной сенсацией сезона в европейских чемпионатах. Команда Хабил Алонсо досрочно стала чемпионом Германии. Леверкузенский клуб впервые в истории выиграл Бундеслигу. В последний раз «Байер» брал трофей в 1993 году — Кубок Германии, а в 1988-м побеждал в Кубке УЕФА.

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Помимо этого, «Байер» до 51 матча продлил свою рекордную для европейского футбола серию без поражений. В нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо не проиграли ни одного матча.

Кроме того, 25 мая «Байер» встретится с клубом из второго дивизиона Германии «Кайзерслаутерном» в финале Кубка страны. Так, в случае победы в субботнем матче и над «Аталантой» подопечные Алонсо смогут выиграть требл («золотой хет-трик»). Так называется победа в национальном первенстве, в национальном кубке и в континентальном турнире.

Леверкузенский клуб дошел до финальной стадии Лиги Европы, пройдя в плей-офф «Карабах», «Вест Хэм» и «Рому». Стоит отметить, что шесть мячей из 31 гола «Байера» на турнире в этом сезоне были забиты на 90-й минуте или позже.

Команда Алонсо выиграла четыре из пяти последних матчей во всех соревнованиях, за исключением ничьей 2:2 с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. В той игре немцы уступали 0:2, но смогли сравнять счет на 97-й минуте благодаря забитому мячу Йосипа Станишича.

Флориан Виртц (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц был признан лучшим игроком сезона чемпионата Германии, победив в голосовании болельщиков. 21-летний игрок отличился 11 голами и 11 ассистами в Бундеслиге. В рамках Лиги Европы Виртц забил четыре мяча и отдал четыре передачи в 10 матчах турнира.

Шансы на победу

По прогнозам аналитической компании Opta, леверкузенский клуб является фаворитом финала Лиги Европы. Суперкомпьютер считает, что вероятность команды Хаби Алонсо обыграть «Аталанту» за 90 минут составляет 50,2%.

Шанс того, что победитель определится в дополнительное время или же серии пенальти составляет 25,4%. Чуть меньше вероятность того, что «Аталанта» сможет выиграть трофей в основное время -(24,4%).