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Покушение на Фицо ,  
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Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо

Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Роберта Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала приступом безумия статью The Times, в которой говорится, что Россия может быть причастна к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

18 мая журналист британской газеты The Times Питер Конради написал статью, в которой со ссылкой на словацкие СМИ заявил о связи стрелявшего в премьера Фицо Юрая Цинтулы с военизированной пророссийской группировкой «Словацкие призывники» (Slovenski Branski). Напрямую о причастности России к покушению на Фицо в статье не говорится.

«Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания [The Times] в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное «Russians Did It». Оказалось, The Times», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре
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Юрай Цинтула

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали. 20 мая врачи сообщили об улучшении состояния премьера.

На месте происшествия полицейские задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Цинтула признал вину в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней», отмечал телеканал Markiza. Нападавший мог действовать не один, предположил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

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Теги
Персоны
Мария Захарова Роберт Фицо Словакия покушение покушение на убийство
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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