Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира»
Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать, Москву привлекут через посредников на следующем этапе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской».
Президент Украины отметил, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех».
«формулу мира» Зеленского, которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года.
Россия исключает урегулирование конфликта на основе «формулы мира» Зеленского, но заявляет о готовности к переговорам. В Кремле призывали Киев принять во внимание «реалии на земле». Речь идет о признании территорией России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Украина и западные страны не признают результаты голосований и считают произошедшее аннексией.
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