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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира»

Зеленский: Россию не пригласили на саммит мира, чтобы она его не сорвала
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев не пригласил Россию на «саммит мира» в Швейцарию, чтобы она его не сорвала, Москву привлекут через посредников на следующем этапе, заявил Зеленский. В Кремле говорили о готовности к переговорам, но не на условиях Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать, Москву привлекут через посредников на следующем этапе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской».

Президент Украины отметил, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех».

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Саммит в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня, на него приглашены делегации 160 государств. Участники мероприятия в том числе будут обсуждать «формулу мира» Зеленского, которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года.

Россия исключает урегулирование конфликта на основе «формулы мира» Зеленского, но заявляет о готовности к переговорам. В Кремле призывали Киев принять во внимание «реалии на земле». Речь идет о признании территорией России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Украина и западные страны не признают результаты голосований и считают произошедшее аннексией.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Зеленский Швейцария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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