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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Путин через Володина передаст послание иранским властям

Президент России Путин: гибель Эбрахима Раиси — большая потеря
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Володин отправится в Иран на траурные мероприятия в связи с гибелью президента Раиси. Путин назвал его надежным партнером и прямым человеком и отметил, что с ним было приятно работать
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси — большая потеря, это был очень надежный партнер, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на похоронах погибшего руководителя страны. Они пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Путин назвал Раиси «прямым, уверенным в себе» человеком, который руководствовался интересами и страны и держал слово. «С ним было приятно работать», — отметил глава государства.

«Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — обратился он к Володину (цитата по ТАСС).

Президент также заявил о готовности России оказать экспертную поддержку Тегерану в выяснении причин катастрофы вертолета Раиси.

Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами
Политика
Фото:Iran's Presidency / WANA / Reuters

Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая во второй половине дня. В регионе был сильный туман, поисковую операцию осложняли также дождливая погода и темнота. Нашли вертолет только утром 20 мая.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в воздушной колонне было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Путин уже провел с ним первые телефонные переговоры. Выборы главы государства состоятся 28 июня.

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Иран Россия Владимир Путин Эбрахим Раиси
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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