Сын Кадырова стал министром второй раз за три месяца
Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни, сообщил глава республики в телеграм-канале.
Ахмату Кадырову 18 лет. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.
Рамзан Кадыров также сообщил, что занимавший пост министра спорта Иса Ибрагимов стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Также в правительстве республики были назначены новый министр по делам молодежи — им стал Рамзан Висмурадов (с февраля 2022 года он был директором спортклуба «Ахмат»), и министр промышленности — Темирлан Хучиев (глава администрации Ачхой-Мартановского района).
«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заявил Кадыров.
Ранее 21 мая Кадыров сообщил, что Муслим Хучиев ушел с поста главы правительства Чечни. На прошлой неделе свою должность покинул председатель парламента республики Магомед Даудов.
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