Сын Кадырова стал министром второй раз за три месяца

Ахмат Кадыров с февраля занимал пост министра по делам молодежи республики, на этом посту его сменил директор спортклуба «Ахмат» Рамзан Висмурадов. Теперь он возглавит министерство спорта

Ахмат Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни, сообщил глава республики в телеграм-канале.

Ахмату Кадырову 18 лет. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.

Рамзан Кадыров также сообщил, что занимавший пост министра спорта Иса Ибрагимов стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Также в правительстве республики были назначены новый министр по делам молодежи — им стал Рамзан Висмурадов (с февраля 2022 года он был директором спортклуба «Ахмат»), и министр промышленности — Темирлан Хучиев (глава администрации Ачхой-Мартановского района).

«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заявил Кадыров.

Ранее 21 мая Кадыров сообщил, что Муслим Хучиев ушел с поста главы правительства Чечни. На прошлой неделе свою должность покинул председатель парламента республики Магомед Даудов.