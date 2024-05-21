«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась удовлетворить жалобу на нарушение процедуры торгов по продаже принадлежащего государству производителя спирта АО «Росспиртпром». Соответствующую жалобу подал победитель прошедшего 19 апреля этого года аукциона — ООО «Бизнес-Альянс». ФАС рассмотрела ее и во вторник 21 мая признала необоснованной, следует из базы решений антимонопольной службы.
Жалобу на действия оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» при проведении торгов по продаже «Росспиртпрома» «Бизнес-Альянс» направил еще в день проведения торгов. Компания подала заявку на участие, непосредственно в день аукциона 19 апреля, авторизовалась на сайте оператора «РТС-тендер» и отслеживала ход торгов по снижению цены для приемлемого для себя уровня, который не должен был превышать 6 млрд руб. Но внезапно на сайте «РТС-тендер» отобразилась информация о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб., хотя никаких действий компания не совершала, утверждалось в жалобе.
Поскольку других допущенных к участию в торгах не было, предложение «Бизнес-Альянса» автоматически было определено лучшим, и торги были завершены. В качестве доказательства компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, из которой видно, что никаких действий она не совершала. В «Бизнес-Альянсе» считают, что на сайте «РТС-тендер» произошел технологический сбой.
В соответствии с законом «О защите конкуренции» организатор торгов, которому направлено уведомление, «не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе», говорится в уведомлении о подаче жалобы в ФАС. «Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным», — указано в документе.
Но в ФАС посчитали, что предоставленная видеозапись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана персонального компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным, решила служба. Кроме того, ФАС указала на то, что ценовое предложение «Бизнес-Альянса» было подано с устройства компании и подписано соответствующей электронной цифровой подписью, хотя заявитель подписание предложения в своей жалобе отрицал.
Что такое «Росспиртпром»
«Росспиртпром» был создан в 2000 году в виде федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для объединения всех принадлежащих государству пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных заводов. Первые разговоры о приватизации предприятия начались в 2004 году. Тогда «Росспиртпром» управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в формате филиалов в него входило 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки.
В 2009 году ФГУП было преобразовано в ОАО, ставшее впоследствии АО, а в 2015 году в правительстве решили, что предприятие сосредоточится исключительно на производстве спирта. Для этого были проданы все ликеро-водочные заводы и куплены восемь спиртовых, стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. Эти восемь заводов, а также еще четыре предприятия, доля «Росспиртпрома» в которых превышала 25%, были выставлены в составе предприятия на торги.
Продадут ли в итоге «Росспиртпром»
«Бизнес-Альянс», выручка которого в 2023 году составила 62,7 млн руб., принадлежит Владимиру Акаеву, который в 2009–2011 годах занимал должность советника президента Бинбанка. Он также был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых).
«Бизнес-Альянс» стал победителем торгов по «Росспиртпрому» с предложением 8,29 млрд руб. при начальной цене 10,6 млрд руб. До этого Росимущество уже предпринимало попытку продать «Росспиртпром» — первые торги проводились в декабре 2023 года за те же 10,6 млрд руб. Заявки принимались до 15 января, но желающих тогда не нашлось. При этом 23 января у предприятия поменялся гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с «Бизнес-Альянсом». Так, согласно данным СПАРК, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у выкупившего «Росспиртпром» «Бизнес-Альянса». Такая же ситуация была с занимающимся производством электрического оборудования ООО «НПП «Отэк». В нем до мая 2023 года у Карнеева было 100%, доверительным управляющим которых с октября 2022 года также был «Бизнес-Альянс».
Ранее Карнеев занимал должность председателя совета директоров Банка развития и модернизации промышленности (РМП), а также председателя правления банка «Хованский». Кроме того, Карнеев был членом совета директоров «Специализированного застройщика «Заречье», входящего в группу МИЦ. Ее в прошлом году приобрел «Самолет».
Согласно тендерной документации договор купли-продажи должен был быть заключен не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов. При уклонении или отказе от заключения договора результаты тендера аннулируются, и победитель утрачивает право на покупку. Перечислить деньги «Бизнес-Альянс» должен не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора, а затем в течение 30 календарных дней происходит передача имущества.
На данный момент собственник «Росспиртпрома» — по-прежнему Росимущество, следует из данных ЕГРЮЛ.
РБК направил запросы в «Росспиртпром», ФАС, «РТС-тендер», Росимущество и «Бизнес-Альянс».
Даже несмотря на отказ ФАС в удовлетворении жалобы, «Бизнес-Альянс» не обязан заключать договор на покупку «Росспиртпрома», отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но в этом случае компания, скорее всего, потеряет внесенный задаток, обращает внимание он. Если продажа все-таки не состоится, возникнет необходимость снова провести торги, при этом «Бизнес-Альянс» снова может попытаться в них участвовать, констатирует юрист.
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