«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром»

Попытка государства продать «Росспиртпром» пока не состоялась. Победитель торгов неожиданно оспорил их в ФАС: он был готов купить актив за ₽6 млрд, но из-за сбоя системы вынужден заплатить за него ₽8 млрд. Жалобу не удовлетворили

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась удовлетворить жалобу на нарушение процедуры торгов по продаже принадлежащего государству производителя спирта АО «Росспиртпром». Соответствующую жалобу подал победитель прошедшего 19 апреля этого года аукциона — ООО «Бизнес-Альянс». ФАС рассмотрела ее и во вторник 21 мая признала необоснованной, следует из базы решений антимонопольной службы.

Жалобу на действия оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» при проведении торгов по продаже «Росспиртпрома» «Бизнес-Альянс» направил еще в день проведения торгов. Компания подала заявку на участие, непосредственно в день аукциона 19 апреля, авторизовалась на сайте оператора «РТС-тендер» и отслеживала ход торгов по снижению цены для приемлемого для себя уровня, который не должен был превышать 6 млрд руб. Но внезапно на сайте «РТС-тендер» отобразилась информация о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб., хотя никаких действий компания не совершала, утверждалось в жалобе.

Поскольку других допущенных к участию в торгах не было, предложение «Бизнес-Альянса» автоматически было определено лучшим, и торги были завершены. В качестве доказательства компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, из которой видно, что никаких действий она не совершала. В «Бизнес-Альянсе» считают, что на сайте «РТС-тендер» произошел технологический сбой.

В соответствии с законом «О защите конкуренции» организатор торгов, которому направлено уведомление, «не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе», говорится в уведомлении о подаче жалобы в ФАС. «Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным», — указано в документе.

Но в ФАС посчитали, что предоставленная видеозапись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана персонального компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным, решила служба. Кроме того, ФАС указала на то, что ценовое предложение «Бизнес-Альянса» было подано с устройства компании и подписано соответствующей электронной цифровой подписью, хотя заявитель подписание предложения в своей жалобе отрицал.

Что такое «Росспиртпром» «Росспиртпром» был создан в 2000 году в виде федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для объединения всех принадлежащих государству пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных заводов. Первые разговоры о приватизации предприятия начались в 2004 году. Тогда «Росспиртпром» управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в формате филиалов в него входило 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки. В 2009 году ФГУП было преобразовано в ОАО, ставшее впоследствии АО, а в 2015 году в правительстве решили, что предприятие сосредоточится исключительно на производстве спирта. Для этого были проданы все ликеро-водочные заводы и куплены восемь спиртовых, стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. Эти восемь заводов, а также еще четыре предприятия, доля «Росспиртпрома» в которых превышала 25%, были выставлены в составе предприятия на торги.

Продадут ли в итоге «Росспиртпром»

«Бизнес-Альянс», выручка которого в 2023 году составила 62,7 млн руб., принадлежит Владимиру Акаеву, который в 2009–2011 годах занимал должность советника президента Бинбанка. Он также был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых).

«Бизнес-Альянс» стал победителем торгов по «Росспиртпрому» с предложением 8,29 млрд руб. при начальной цене 10,6 млрд руб. До этого Росимущество уже предпринимало попытку продать «Росспиртпром» — первые торги проводились в декабре 2023 года за те же 10,6 млрд руб. Заявки принимались до 15 января, но желающих тогда не нашлось. При этом 23 января у предприятия поменялся гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с «Бизнес-Альянсом». Так, согласно данным СПАРК, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у выкупившего «Росспиртпром» «Бизнес-Альянса». Такая же ситуация была с занимающимся производством электрического оборудования ООО «НПП «Отэк». В нем до мая 2023 года у Карнеева было 100%, доверительным управляющим которых с октября 2022 года также был «Бизнес-Альянс».

Ранее Карнеев занимал должность председателя совета директоров Банка развития и модернизации промышленности (РМП), а также председателя правления банка «Хованский». Кроме того, Карнеев был членом совета директоров «Специализированного застройщика «Заречье», входящего в группу МИЦ. Ее в прошлом году приобрел «Самолет».

Согласно тендерной документации договор купли-продажи должен был быть заключен не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов. При уклонении или отказе от заключения договора результаты тендера аннулируются, и победитель утрачивает право на покупку. Перечислить деньги «Бизнес-Альянс» должен не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора, а затем в течение 30 календарных дней происходит передача имущества.

На данный момент собственник «Росспиртпрома» — по-прежнему Росимущество, следует из данных ЕГРЮЛ.

РБК направил запросы в «Росспиртпром», ФАС, «РТС-тендер», Росимущество и «Бизнес-Альянс».

Даже несмотря на отказ ФАС в удовлетворении жалобы, «Бизнес-Альянс» не обязан заключать договор на покупку «Росспиртпрома», отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но в этом случае компания, скорее всего, потеряет внесенный задаток, обращает внимание он. Если продажа все-таки не состоится, возникнет необходимость снова провести торги, при этом «Бизнес-Альянс» снова может попытаться в них участвовать, констатирует юрист.