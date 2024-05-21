В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на дороге между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате взрыва пострадала женщина за рулем машины.
«Пострадавшая с осколочным ранением бедра обратилась в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.
Врачи оказали помощь пострадавшей, от госпитализации женщина отказалась.
Власти Белгородской области ежедневно сообщают об атаках беспилотников ВСУ, обстрелах и объявляют ракетную опасность на своей территории.
В частности, утром 21 мая в Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности. Позднее глава региона сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе в поселке Октябрьский погибла женщина. Три человека — родственники погибшей — получили травмы, их госпитализировали.
В селе Колосково пострадал семилетний ребенок, нашедший боеприпас. Мальчика доставили в больницу с повреждениями стоп.
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