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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге

Гладков: в Белгородском районе в результате атаки дрона пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на дороге между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате взрыва пострадала женщина за рулем машины.

«Пострадавшая с осколочным ранением бедра обратилась в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Врачи оказали помощь пострадавшей, от госпитализации женщина отказалась.

В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Власти Белгородской области ежедневно сообщают об атаках беспилотников ВСУ, обстрелах и объявляют ракетную опасность на своей территории.

В частности, утром 21 мая в Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности. Позднее глава региона сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе в поселке Октябрьский погибла женщина. Три человека — родственники погибшей — получили травмы, их госпитализировали.

В селе Колосково пострадал семилетний ребенок, нашедший боеприпас. Мальчика доставили в больницу с повреждениями стоп.

В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге
В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге

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Военная операция на Украине беспилотники Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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