Зеленский обвинил Запад в нежелании закрыть двери в отношениях с Россией

Зеленский считает, что в вопросе санкций, дипотношений и поставок оружия Запад опасается разрыва связей с Москвой и потому не идет на жесткие меры. Ранее он призывал партнеров разрешить атаковать их оружием территорию России

Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Запад опасается полного разрыва отношений с Россией и поэтому не разрешает использовать против нее свое оружие или не вводит жесткие экономические запреты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times (NYT).

«Все держат дверь с Россией слегка приоткрытой. Чуть приоткрытой. Не так открыто, как было после 2014 года, когда произошла большая ошибка. Но каждый из лидеров оставил их слегка открытыми. Не все, но многие. Просто щель. «А что, если Украина проиграет? Мы не должны полностью закрывать двери с Россией», — сказал он.

По его словам, это выражается во многих аспектах. Например, в вопросе экономических санкций, где Запад опасается полного разрыва торговых отношений с Россией; вопроса о дипломатических санкциях и отзыве послов, где западные страны «боятся остаться без дипотношений с РФ»; вопроса с использованием западного оружия из-за риска эскалации, которая, как считает Зеленский, «уже произошла».

Накануне, 20 мая, Зеленский отметил, что Запад не дает своего согласия на использование поставляемого им оружия для ударов по российской территории. Украина никогда не нарушала этот запрет, чтобы не «подвергать риску весь объем вооружений», который ей предоставляют, сказал лидер.

При этом, заявил он NYT, без такого разрешения стране сложно защитить себя от атак. Reuters президент сказал, что обсуждает с партнерами возможность использовать западное оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это обращение Зеленского к западным партнерам представляет собой истерику на фоне тяжелого положения ВСУ. Как считает Песков, в Киеве «растет понимание» о невозможности изменить динамику на фронте, несмотря на поставки военной помощи.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставляют Украине возможность защищать ее «суверенную территорию» и надеются, что она будет использовать предоставляемое ей оружие по целям «внутри Украины». Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший уверенно заявил, что Киев не применял американские дальнобойные ракеты ATACMS по территории России.