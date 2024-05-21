Самсонова победила финалистку US Open Фернандес на турнире WTA в Страсбурге

Россиянка победила финалистку US Open на турнире WTA в Страсбурге

Третья ракетка России Людмила Самсонова обыграла Лейлу Фернандес из Канады и вышла в 1/4 финала турнира во Франции

Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге.

Во втором круге 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила канадку Лейлу Фернандес, 33-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

21-летняя Фернандес в 2021 году дошла до финала US Open.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

25-летняя Самсонова располагается на 19-м месте в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Страсбурге завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.