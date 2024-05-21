Россиянка победила финалистку US Open на турнире WTA в Страсбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге.
Во втором круге 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила канадку Лейлу Фернандес, 33-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
21-летняя Фернандес в 2021 году дошла до финала US Open.
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
25-летняя Самсонова располагается на 19-м месте в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
Турнир в Страсбурге завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования