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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал рост числа участников кадровой программы для военных

Путин: число участников кадровой программы для военных будет расти
Сюжет
Военная операция на Украине

Количество людей, участвующих в кадровой программе «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

По словам Хасикова, «десятки ребят» из региона подали заявки для участия в проекте «Время героев».

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — ответил ему Путин.

Глава Калмыкии рассказал президенту историю участника военной операции и ветерана боевых действий Чимида Джангаева. Как сообщил Хасиков, Джангаев был добровольцем в отряде Барс-4, а сейчас является руководителем филиала центра «Воин», депутатом парламента Калмыкии и атаманом калмыцкого казачества.

«Правильно. Вот таких людей и нужно поднимать», — отреагировал Путин.

Путин назвал число заявок на кадровую программу «Время героев»
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Владимир Путин во время встречи в Кремле с победителями конкурса &laquo;Лидеры России&raquo;

Программа «Время героев» нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Она будет реализовываться на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС. Военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Для участия в программе необходимо иметь гражданство России, высшее образование, опыт управления персоналом и не иметь судимости.

О планах запустить программу «Время героев» Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Суть проекта он объяснил тем, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».

В марте президент рассказал, что для участия в проекте подали заявки более 30 тыс. человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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