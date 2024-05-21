 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга

«Руспродсоюз» пожаловался на инициативу по федеральным сетям в регионах
Инициатива об увеличении разрешенной доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах снизит доступ к рынку для местных предпринимателей и в конечном счете приведет к росту цен, считают производители
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Палата поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка отправила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором участники выступили против инициативы Минпромторга об увеличении доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25%. Копия документа есть у РБК.

В палату входят отраслевые союзы и ассоциации агропромышленный комплекса (АПК), которые работают в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Обращение к Мишустину подписали в том числе исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, исполнительный директор Союза производителей алкогольной продукции Кайрат Жангозин, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РусБренд» Алексей Поповичев.

По мнению представителей отрасли, инициатива может привести к росту цен на продовольственном рынке в результате усиления доминирования федерального сетевого ритейла, так как будет снижена конкуренция, а доступ к рынку региональных средних и мелких предприятий — ограничен.

Власти предложили наделить регионы новыми полномочиями по торговым сетям
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы письма подчеркнули, что повышение порога доминирования федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике регионов из-за сокращения ассортиментного предложения товаров местного производства, перераспределения дохода по цепочке «от поля до прилавка» в пользу крупных сетей, снижения инвестиционной привлекательности пищевой и перерабатывающей промышленности на фоне отсутствия конкурентной торговой инфраструктуры и закрытия региональных розничных точек торговли и поставщиков продовольствия.

7 мая на совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал РБК, что по итогам совещания региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно внесение изменений в закон о торговле.

ФАС обнаружила картельный сговор при реализации двух нацпроектов
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

По словам источника РБК, знакомого с ходом совещания, ФАС выступает против любых изменений законодательства в этом вопросе. Ее глава Максим Шаскольский на заседании коллегии службы 16 мая заявил, что это может создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей, привести к уходу с рынка местных игроков. По его мнению, потребители также столкнутся с негативными последствиям в случае таких изменений.

По законодательству, если установленный порог превышен, то сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности. В марте с предложением повысить показатель с 25 до 35% выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. Евтухов говорил РБК, что в Минпромторге полагают нецелесообразным сейчас повышение установленной доли торговых сетей до 35% на всей территории страны.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
АПК Минпромторг конкуренция
Материалы по теме
Розница попросила вернуть право продажи «бракованных» молочных продуктов
Бизнес
ФАС предложила модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен
Бизнес
В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным Политика, 23:09
Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга Бизнес, 23:04
Как Мишустин раскритиковал новую «Волгу» за китайский руль. Видео Экономика, 22:51
«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром» Бизнес, 22:42
В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге Политика, 22:34
В ООН не смогли оценить последствия ударов ВСУ по регионам России Политика, 22:18
Путин через Володина передаст послание иранским властям Политика, 22:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В российских воспитательных колониях разрешили носить легинсы и шорты Общество, 22:00
Занимавшийся в одной школе с дочкой Тутберидзе украинский дуэт распался Спорт, 21:45
Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде Политика, 21:39
Россиянка победила финалистку US Open на турнире WTA в Страсбурге Спорт, 21:35
Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира» Политика, 21:25
Сын Кадырова стал министром второй раз за три месяца Политика, 21:23
Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» Спорт, 21:20