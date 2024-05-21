Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга

«Руспродсоюз» пожаловался на инициативу по федеральным сетям в регионах

Инициатива об увеличении разрешенной доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах снизит доступ к рынку для местных предпринимателей и в конечном счете приведет к росту цен, считают производители

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Палата поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка отправила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором участники выступили против инициативы Минпромторга об увеличении доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25%. Копия документа есть у РБК.

В палату входят отраслевые союзы и ассоциации агропромышленный комплекса (АПК), которые работают в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Обращение к Мишустину подписали в том числе исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, исполнительный директор Союза производителей алкогольной продукции Кайрат Жангозин, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РусБренд» Алексей Поповичев.

По мнению представителей отрасли, инициатива может привести к росту цен на продовольственном рынке в результате усиления доминирования федерального сетевого ритейла, так как будет снижена конкуренция, а доступ к рынку региональных средних и мелких предприятий — ограничен.

Авторы письма подчеркнули, что повышение порога доминирования федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике регионов из-за сокращения ассортиментного предложения товаров местного производства, перераспределения дохода по цепочке «от поля до прилавка» в пользу крупных сетей, снижения инвестиционной привлекательности пищевой и перерабатывающей промышленности на фоне отсутствия конкурентной торговой инфраструктуры и закрытия региональных розничных точек торговли и поставщиков продовольствия.

7 мая на совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал РБК, что по итогам совещания региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно внесение изменений в закон о торговле.

По словам источника РБК, знакомого с ходом совещания, ФАС выступает против любых изменений законодательства в этом вопросе. Ее глава Максим Шаскольский на заседании коллегии службы 16 мая заявил, что это может создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей, привести к уходу с рынка местных игроков. По его мнению, потребители также столкнутся с негативными последствиям в случае таких изменений.

По законодательству, если установленный порог превышен, то сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности. В марте с предложением повысить показатель с 25 до 35% выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. Евтухов говорил РБК, что в Минпромторге полагают нецелесообразным сейчас повышение установленной доли торговых сетей до 35% на всей территории страны.