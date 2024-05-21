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Reuters сообщил о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции

Reuters: идет массовый исход россиян из Турции из-за проблем с ВНЖ
Уехавшие россияне стали покидать Турцию на фоне проблем с ВНЖ и финансовых трудностей. Чаще всего они выбирают более «стабильные» Сербию и Черногорию. Число россиян с ВНЖ в Турции за 2023-й сократилось примерно на треть
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Россияне, которые на фоне военной операции покинули страну и уехали в Турцию, стали массово переезжать в другие государства из-за проблем с видами на жительство (ВНЖ) и финансовых трудностей, сообщает Reuters.

Со ссылкой на официальную статистику агентство пишет, что в этом месяце число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось до 96 тыс. по сравнению с концом 2022-го, когда таких было 154 тыс. Кроме того, в стране снизилось число компаний, созданных с участием российского капитала: со 140 в 2022-м до 68 в прошлом году.

Reuters поговорил с девятью россиянами, которые покинули страну или знают тех, кто уехал. Основными направлениями для них стали Сербия и Черногория.

Помимо того, что россияне не могут продлить ВНЖ, они сталкиваются с проблемами с банковским обслуживанием из-за санкций и страдают из-за высокой инфляции в Турции, которая в апреле достигла 70%.

«Вы не можете предсказать свое будущее в Турции», — сказал 46-летний ИТ-специалист Дмитрий агентству. Он рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления в стране частичной мобилизации в сентябре 2022 года и оказался в Стамбуле с женой и четырехлетним сыном. В январе 2023-го его заявление на получение ВНЖ отклонили, и семья была вынуждена уехать в «экономически и политически более стабильную» Черногорию.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Еще один россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, который был связан с оппозицией и уехал из России после возбуждения уголовного дела, посчитал, что оставаться в Турции будет слишком дорого — за получение ВНЖ требовалось отдать $2 тыс.

Ева Рапопорт которая была координатором проекта «Ковчег», помогавшего прибывающим в Стамбул россиянам с жильем и оказывавшего юридическую поддержку, тоже оказалась в числе тех, кто уехал из Турции. По ее словам, многие покидают страну из-за бюрократических проблем, и неясно, будет ли система становиться «более враждебной по отношению к иностранцам». Она также указала на автократичность режима в Турции и давление властей в сфере прав человека.

Профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета
Бириз Каракай отметила, что «Турция не хочет сейчас принимать слишком много иностранцев», которые в том числе страдают из-за экономических проблем. Среди направлений для уезжающих россиян она назвала не только балканские, но и латиноамериканские страны — Аргентину и Бразилию.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Среди сложностей, с которыми столкнулись россияне при оформлении и продлении ВНЖ в Турции, было поднятие порога стоимости приобретаемой недвижимости для его получения до $200 тыс. (раньше было $50-75 тыс.); требование дополнительных документов (в частности, адрес UETS — национальной системы электронного оповещения). Кроме того, некоторые банки (например, Denizbank) стали требовать у россиян ВНЖ для открытия счета и ужесточили требования для тех, кто хочет завести карты. Также финансовые организации стали закрывать счета российским компаниям.

При этом граждане России два года подряд были лидерами среди иностранных покупателей по числу сделок с недвижимостью в Турции. В 2022 году было 16,3 тыс. лотов, в 2023-м — 10,56 тыс. лотов.

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