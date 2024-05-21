Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным.
«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — сказал он.
В ноябре 2023 года Зеленский, говоря о президентских выборов, которые должны были пройти в марте 2024 года, объяснил, что они сейчас «не ко времени», так как в стране «время обороны, время битвы».
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента на Украине не стали проводить. Это связано с действующим в стране военным положением, во время которого в стране запрещено проводить выборы.
В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом, несмотря на истекший срок его полномочий.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности украинского лидера, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. При этом легитимность президента Украины имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, добавил Путин.
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