Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным

Зеленский заявил, что его пять лет на посту президента еще не закончились

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным.

«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — сказал он.

В ноябре 2023 года Зеленский, говоря о президентских выборов, которые должны были пройти в марте 2024 года, объяснил, что они сейчас «не ко времени», так как в стране «время обороны, время битвы».

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента на Украине не стали проводить. Это связано с действующим в стране военным положением, во время которого в стране запрещено проводить выборы.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом, несмотря на истекший срок его полномочий.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности украинского лидера, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. При этом легитимность президента Украины имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, добавил Путин.