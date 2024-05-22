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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» назвало срок, грозящий убившим семь человек военным

«РИА Новости»: убившим семь человек в Херсонской области грозит пожизненный срок
Сюжет
Военная операция на Украине
Военных, которых подозревают в убийстве семи жителей Херсонской области и сожжении нескольких домов, задержали в апреле. Им грозит пожизненное лишение свободы

Фигурантам дела об убийстве семи человек в Херсонской области, предъявлены обвинения, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Подозреваемым предъявлены обвинения по двум статьям: убийство — п. «а», «ж», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК; умышленные уничтожение или повреждение имущества — ч. 2 ст. 167 УК.

Местные жители помогли задержать убивших семерых в Херсонской области
Общество
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

24 апреля полиция обнаружила в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области несколько тел убитых. При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили гильзы, кольца от гранат и пули.

На телах людей нашли ожоги и следы огнестрельных ранений. Одной из жертвой нападения стала глава администрации села Абрикосовки Любовь Тымчак. В итоге число убитых составило семь человек, подтвердил источник РБК в региональном управлении МВД.

Источник «РИА Новости» рассказал, что фигуранты дела хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее. Подозреваемые сожгли два дома и пытались поджечь еще один, добавил собеседник агентства.

25 апреля по подозрению в убийстве были задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Кайгородцев ранее был судим за хранение или изготовление наркотиков, убийство и кражу. Оба задержанных, по данным собеседников РБК, сознались в совершенных в Херсонской области убийствах.

Позже подозреваемых передали военной полиции. Уголовное дело об убийстве должен рассмотреть военный суд.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Херсонская область убийство российские военные пожизненное заключение
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