В ООН не смогли оценить последствия ударов ВСУ по регионам России
У ООН нет доступа к базе данных о пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных граждан России, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту на брифинге в Женеве.
«Мы обеспокоены по поводу убитых <...>, мы не имеем доступа к централизованной базе данных о пострадавших гражданских лицах в России, поэтому у нас просто нет этой информации», — сказала Манту.
Манту также отметила, что в УВКБ встревожены растущими гуманитарными потребностями Харькова на фоне продвижения российских войск.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ. Наиболее масштабные последствия ударов фиксируют в Белгородской области.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за первые три месяца 2024 года в результате атак украинской армии в России погибли 922 мирных жителя. По гражданским объектам на российской территории выпустили 22 тыс. боеприпасов.
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