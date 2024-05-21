В ООН не смогли оценить последствия ударов ВСУ по регионам России

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У ООН нет доступа к базе данных о пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных граждан России, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту на брифинге в Женеве.

«Мы обеспокоены по поводу убитых <...>, мы не имеем доступа к централизованной базе данных о пострадавших гражданских лицах в России, поэтому у нас просто нет этой информации», — сказала Манту.

Манту также отметила, что в УВКБ встревожены растущими гуманитарными потребностями Харькова на фоне продвижения российских войск.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ. Наиболее масштабные последствия ударов фиксируют в Белгородской области.

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за первые три месяца 2024 года в результате атак украинской армии в России погибли 922 мирных жителя. По гражданским объектам на российской территории выпустили 22 тыс. боеприпасов.