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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Блинкен ответил на вопрос, стал ли мир лучше со смертью Раиси

Блинкен: иранскому народу должно стать лучше в связи со смертью Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Блинкен заявил, что Раиси, будучи судьей и президентом, совершал предосудительные действия в отношении иранского народа. Теперь, когда глава государства погиб, иранцам должно быть лучше, сказал госсекретарь
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Иранский народ должен почувствовать себя лучше после гибели президента Эбрахима Раиси из-за совершенных им предосудительных действий, заявил на слушаниях в сенате глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Учитывая ужасные действия, совершенные им как судьей и как президентом, да, иранскому народу, возможно, [стало] лучше», — сказал он в ответ на вопрос сенатора Теда Круза «лучше ли мир теперь, когда Раиси мертв».

Раиси начал свою карьеру в качестве прокурора в 1980-х годах, позднее был заместителем председателя Верховного суда. Президентом он стал в 2021 году.

20 мая Госдепартамент США выразил официальные соболезнования в связи со смертью Раиси и других политиков, находившихся в его вертолете, который потерпел крушение. «В то время как Иран выбирает нового президента, мы подтверждаем нашу поддержку иранского народа и его борьбы за права человека и основные свободы», — говорилось в сообщении.

Комментируя этот факт, Блинкен назвал выражение соболезнований типичным жестом, когда «страны — противники или нет — потеряли лидеров». При этом он подчеркнул, что это не поменяет политику США, поскольку Раиси «был вовлечен в предосудительное поведение, включая репрессии против собственного народа в течение многих лет».

Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами
Политика
Фото:Iran's Presidency / WANA / Reuters

Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая во второй половине дня. В регионе был сильный туман, поисковую операцию осложняли также дождливая погода и темнота. Нашли вертолет только утром 20 мая.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в воздушной колонне было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

В Госдепе отмечали, что ответственность за катастрофу несут власти Ирана, так как они использовали «45-летний вертолет в плохих погодных условиях». Экс-глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф говорил, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике.

Власти Ирана ответственны за использование старого вертолета в плохих метеоусловиях, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Эбрахимом Раиси. Трансляция шла на YouTube.

«В конечном счете это правительство Ирана несет ответственность за полет », — сказал он.

Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы главы государства состоятся 28 июня.

Раиси похоронят 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Энтони Блинкен Эбрахим Раиси США Иран
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