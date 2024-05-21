В российских воспитательных колониях разрешили носить легинсы и шорты
В российских воспитательных колониях разрешили носить легинсы, пижамы, домашние халаты, а также жакет с юбкой, следует из изменений в приказ Минюста о вещевом довольствии несовершеннолетних осужденных от 2013 года.
Ранее эта одежда не входила в вещевое довольствие осужденных. Так, в перечне, утвержденном приказом от 2013 года, перечислены полушерстяной платок, ночная сорочка, колготки, нижнее белье, носки, блузка и брюки. При этом шорты могли носить только мужчины. Помимо расширения перечня одежды женщинам в колониях и СИЗО будут выдавать зимние шапки вместо платка.
В воспитательных колониях отбывают наказание получившие тюремные сроки несовершеннолетние, а также осужденные, оставленные там до достижения 19 лет. Там устанавливают обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания. Те, кому исполнилось 18 лет, могут быть переведены в изолированные участки, функционирующие в качестве исправительной колонии общего режима. По состоянию на 2022 год в России насчитывалось 14 воспитательных колоний.
Минюст внес соответствующее предложение в октябре 2023 года. В апреле ФСИН представила новые образцы одежды для заключенных. По словам главы Минюста Константина Чуйченко, это в том числе «поспособствует дальнейшей гуманизации условий их содержания».
говорила о росте на 11,4% числа обращений от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По ее словам, оно достигло 6,5 тыс. и содержало жалобы на условия содержания, трудовые вопросы, медицинское обеспечение.
Генпрокуратура в 2021 году выдала представление действующему на тот момент главе ФСИН Александру Калашникову за нарушения в отношении женщин и детей в колониях и СИЗО в 30 регионах России, писал «Коммерсантъ». Речь шла о несоответствии требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности бытовых условий в местах лишения свободы.
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