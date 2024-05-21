Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале поименный список погибших при обрушении части многоэтажного дома в результате обстрела ВСУ 12 мая.

Всего в перечне 17 человек. Среди погибших подросток 2011 года рождения и ребенок 2016 года рождения.

Гладков еще раз принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее Следственный комитет сообщил об установлении личности всех жертв обрушения дома. В ведомстве подтвердили гибель 17 человек. 19 граждан, по данным СК, получили ранения.





Многоквартирный жилой дом в районе Харьковская гора в Белгороде попал под обстрел ВСУ 12 мая. Здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» — из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд с десятого по первый этаж.

Во время разбора завалов рухнула кровля, пострадали трое спасателей. Всего пострадали 40 квартир. Вечером город снова подвергся атаке, в результате погибли три человека.