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Военная операция на Украине ,  
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Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале поименный список погибших при обрушении части многоэтажного дома в результате обстрела ВСУ 12 мая.

Всего в перечне 17 человек. Среди погибших подросток 2011 года рождения и ребенок 2016 года рождения.

Гладков еще раз принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее Следственный комитет сообщил об установлении личности всех жертв обрушения дома. В ведомстве подтвердили гибель 17 человек. 19 граждан, по данным СК, получили ранения.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
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Многоквартирный жилой дом в районе Харьковская гора в Белгороде попал под обстрел ВСУ 12 мая. Здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» — из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд с десятого по первый этаж. 

Во время разбора завалов рухнула кровля, пострадали трое спасателей. Всего пострадали 40 квартир. Вечером город снова подвергся атаке, в результате погибли три человека.

Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде
Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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