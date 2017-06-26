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Европа волнуется за своих
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Европа волнуется за своих
Газета № 109 (2606) (2606) 23 июн, 17:16
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Европа волнуется за своих
В ЕС раскритиковали подход Лондона к защите прав экспатов при Brexit
В Брюсселе завершился саммит Европейского союза, ключевой темой которого стал запуск процедуры Brexit. Лидеры ЕС раскритиковали британские власти за подход к обеспечению прав граждан союза
Тереза Мэй (Фото: Eric Vidal / Reuters)

Председатель Евросовета Дональд Туск подверг критике позицию Лондона в отношении европейских граждан, работающих и проживающих в Великобритании. Об этом он заявил 23 июня на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросовета (встреча глав государств и правительств стран ЕС).

Brexit — удар по правам

Одной из ключевых тем саммита стало начало переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС. «По моему впечатлению, предложения Лондона по защите гражданских прав оказались ниже наших ожиданий. Но в любом случае анализом предложений займется наша переговорная команда», — рассказал Туск о предложениях британского премьера Терезы Мэй.

Защита прав британских подданных в ЕС и европейцев в Британии после завершения процесса Brexit была одним из ключевых вопросов перед началом переговоров с Брюсселем. Правительство Великобритании выступало против включения безусловной охраны прав европейцев в законопроект по Brexit, что вызвало критику правозащитников, опасающихся роста ксенофобии.

«Brexit так или иначе означает удар по гражданским правам, и наша задача теперь — этот риск минимизировать», — подчеркнул Туск. Сейчас в Великобритании проживают 3,5 млн граждан европейских стран, а в ЕС — 1,2 млн британцев.

На отдельной пресс-конференции Мэй защищала свои предложения по защите прав граждан. Она несколько раз назвала их «честными и серьезными», подчеркнув, что лидеры некоторых европейских стран полностью поддержали ее позицию. Детали своих предложений Мэй пообещала раскрыть в понедельник, 26 июня, но отметила, что европейским экспатам в Британии никто не помешает остаться жить и работать после Brexit, а их права будут законодательно закреплены.

Одновременно с выступлениями Туска и Мэй прошла совместная пресс-конференция глав Германии и Франции: по замечанию Reuters, это редкий случай, показывающий стремление к более тесному сотрудничеству двух лидеров ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подчеркнула, что предложения Лондона по Brexit «прорывными не были».

Дональд Туск и Ангела Меркель (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

«Наши позиции с ФРГ на 95% совпадают», — сообщил в ходе своего выступления президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Германии и Франции необходимо работать вместе ради прогресса Европы.

Санкции и военное сотрудничество

В первый день саммита лидеры европейских стран обсуждали проблемы безопасности, экологии и внешней политики. В пику президенту США Дональду Трампу, который 1 июня объявил о выходе страны из Парижского соглашения, ЕС «решительно подтвердил» приверженность полному выполнению требований документа.

Подписанное в ноябре 2015 года Парижское соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для удержания роста средней температуры на планете. По мнению Трампа, США оно невыгодно, поскольку накладывает на Вашингтон обязанность финансировать беднейшие страны для решения экологических проблем и тормозит развитие американской промышленности.

В ответ на призыв Трампа пересогласовать документ лидеры стран ЕС в итоговом заявлении саммита подчеркнули, что Парижское соглашение «нельзя перезаключить», поскольку оно является «краеугольным камнем усилий всего мира по борьбе с изменением климата и ключевым элементом модернизации европейской промышленности».

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Говоря об обеспечении безопасности, лидеры европейских стран договорились о создании механизма «постоянной структурированной кооперации» (PESCO). В течение трех месяцев страны — члены ЕС подготовят списки предложений по охране внешних границ союза и своих возможностей сделать собственный вклад в общеевропейскую безопасность.

Также в первый день лидеры ЕС договорились продлить секторальные санкции против России. По словам Туска, поводом стало «недостаточное выполнение» Москвой условий минских соглашений. Действие секторальных санкций заканчивалось 31 июля, теперь они продлены до конца января 2018 года.

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Автор: Георгий Макаренко
Теги: санкции , Жан-Клод Юнкер , Дональд Туск , саммит ЕС , Тереза Мэй , иммигранты , Эмманюэль Макрон ...
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