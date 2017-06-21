Трамп примкнул к войне санкций

Почему США расширили антироссийские ограничительные меры

США 20 июня расширили санкции - в списки попали 38 лиц и компаний из России, ДНР и ЛНР. Трамп хочет сообщить Конгрессу США, что закон о санкциях принимать не стоит, заявили опрошенные РБК эксперты

Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce / AP)

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 20 июня, расширила санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой за присоединение Крыма и действия России на востоке Украины. Фактически это первый раунд расширения антироссийских санкций при Трампе, и сейчас уже никто не вспоминает, что во время предвыборной кампании в США он рассуждал о возможности признания российского Крыма и ослабления санкций.

Российские активы подешевели после объявления Минфина США о внесении в санкционный список 38 лиц и компаний, включая российских чиновников, банки, работающие в Крыму или в ДНР/ЛНР, частную военную компанию «Вагнер» и крупный финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», бенефициарами которого считаются Вагит Алекперов и Леонид Федун. Курс доллара на Московской бирже к вечеру вторника поднимался на 2%, до 59,77 руб. (максимум с начала февраля этого года).

Дополнительные санкции были объявлены во время визита в США президента Украины Петра Порошенко: как раз после объявления Минфина Трамп и Порошенко встретились в Белом доме. Обосновывая расширение санкций, министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что это «поддержит давление на Россию, с тем чтобы работать над дипломатическим решением [украинского кризиса]». Минфин США подтвердил позицию по украинской санкционной программе, которая была сформулирована прежней администрацией Обамы: секторальные санкции (в частности, в финансовой и нефтегазовой сферах) останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений, а санкции за Крым (в том числе торговое эмбарго в отношении полуострова) — до тех пор, пока Россия «не прекратит оккупацию». Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге подтвердил, что такова позиция Белого дома: «Пока они [русские] не уйдут из Восточной Украины, мы будем сохранять санкции в отношении России».

Визит Порошенко После опубликования решения о расширении санкций Дональд Трамп провел в Овальном кабинете встречу с Петром Порошенко. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», — отметил украинский президент в Facebook. На встрече Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и украинские реформы, сообщил в заявлении американский Белый дом. До встречи с Трампом Порошенко провел переговоры с министром энергетики США Риком Перри, после чего встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. На встрече в кабинете Трампа также присутствовал советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Порошенко также должен был встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Маттисом.

Петр Порошенко и Дональд Трамп в Овальном кабинете в Белом доме (Фото: Reuters)

Ход в игре против конгресса

Новые санкции окажут влияние на двусторонние отношения, однако насколько сильным будет ущерб, зависит от Москвы, ее реакции и ответа, сказал РБК бывший посол США на Украине, научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер. «У санкций несколько адресатов, помимо Москвы: они были объявлены, чтобы обозначить поддержку Украине перед встречей Трампа и Порошенко, а также чтобы заверить конгрессменов, что администрация будет придерживаться жесткой линии по санкциям и что нет необходимости в принятии новых законов в связи с этим», — считает Пайфер.

Сенат конгресса США на прошлой неделе принял законопроект, предполагающий расширение действующих санкций на такие сектора российской экономики, как металлургия, железные дороги, судоходство. Если законопроект будет принят и преодолеет вето Трампа, его администрация также должна будет рассмотреть последствия потенциального запрета для американцев на покупку российских гособлигаций. Самый чувствительный для Трампа пункт в поправках, предложенных сенаторами, заключается в том, что администрация президента не сможет смягчить или отменить санкции против России без разрешения законодателей.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов увязывает решение Минфина США с внутриполитическим противостоянием администрации и конгресса. «Расширение санкций можно интерпретировать как упредительный ход в последующей полемике с конгрессом, учитывая тот факт, что законопроект требует более широкого набора санкций и вообще хочет создать принципиально новую законодательную базу для сохранения санкционного режима [в отношении России] и передачи полномочий по определению этого режима от исполнительной к законодательной власти», — говорит РБК Кортунов. Новые санкции по линии Минфина США — это отчасти «месседж конгрессу о том, что им не нужно заботиться о дополнительных санкциях против России», согласен эксперт по санкциям в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security) Питер Хэррелл (цитата по Reuters).

Реакция Москвы

Новые санкции «принимаются на ровном месте и ситуацию в отношениях с США не улучшают», заявил во вторник вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав это «русофобской одержимостью американских коллег». По словам его заместителя Сергея Рябкова, Москва начинает прорабатывать ответные меры (он не уточнил, какие).

Но говорить об ухудшении российско-американских отношений пока рано, считает Кортунов. «Мы сможем сделать какие-либо выводы после личной встречи Трампа и Путина», — сказал эксперт. Личная встреча президентов может состояться на саммите «двадцатки» в Гамбурге 7–8 июля. Однако 20 июня помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что пока подготовка такой встречи не ведется.

Кто попал в списки

Активы 38 физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, подлежат заморозке в юрисдикции США (в том числе любой американский банк обязан заблокировать счета таких лиц), гражданам и компаниям США запрещается вести какой-либо бизнес с лицами под санкциями. Среди подпавших под санкции — член Совета Федерации, специальный представитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров, возглавляющий межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. По версии Минфина США, именно через Назарова и эту комиссию «российское правительство осуществляет экономический контроль в Донецком и Луганском регионах». Кроме того, Назаров «работает над поощрением международных инвестиций в Крыму». Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

В список попали основатель и руководитель «ЧВК Вагнер» Дмитрий Уткин, крымские чиновники, в том числе региональный министр экономического развития Андрей Мельников и начальник управления ФМС по республике Петр Ярош, а также ряд «министров» ДНР и ЛНР. «ЧВК Вагнер», по которой Минфин США не указывает никаких адресов или зарегистрированных юрлиц, внесена в список, потому что «нанимала и посылала солдат воевать вместе с сепаратистами на востоке Украины».

«Группа Вагнера» участвовала и в сирийской войне (впервые об этом сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года). Вагнер — это позывной командира одноименной частной военной компании, его настоящее имя — Дмитрий Уткин. Уткин, украинец, 1970 года рождения, является офицером запаса и ранее служил в псковской бригаде ГРУ, сообщал РБК. До 2013 года он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны. В 2013 году Уткин покинул ряды вооруженных сил и уехал на Ближний Восток в составе группы бойцов, набранных компанией «Славянский корпус». С 2014 года — командир собственного подразделения. 9 декабря 2016 года на приеме в честь празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Уткин попал в кадр протокольной видеосъемки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в Кремле среди приглашенных.

Судя по тому, что в опубликованном документе Минфина США частная военная компания «Вагнера» прописана именно как «ЧВК Вагнера», Штаты тоже не знают, какие официально зарегистрированные юрлица связаны с этой организацией, отметил в разговоре с РБК основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его словам, последствия от введения этих санкций могут быть только для Уткина. «Но и они довольно мифические: его зарубежные активы, счета (если они есть) будут заморожены. Думаю, что это все никак не отразится ни на нем самом, ни на ЧВК», — отметил Левиев.

Спонсоры футбольного «Спартака» пострадали за Крым

Из юридических лиц в санкционном списке оказалась компания «ИФД КапиталЪ», помимо прочего являющаяся ключевым спонсором футбольного клуба «Спартак». Финансовый холдинг внесен в списки, потому что владеет гостиничным комплексом в Алуште (Крым) Riviera Sunrise Resort & Spa. Сам отель тоже внесен в санкционный список (и тоже является спонсором «Спартака», говорится на сайте клуба). На ФК «Спартак» санкции против его спонсоров напрямую отразиться не должны, поскольку нет никаких данных о том, что ИФД «Капиталъ» владеет более 50% клуба (Forbes писал, что 70% ОАО «Спартак Москва» принадлежат офшору Moran Trading Resources Limited с неизвестными бенефициарами).

ИФД «Капиталъ» построила гостиницу в Крыму в 2008–2010 годах, то есть еще при украинской администрации. Изначально он работал под брендом Radisson Resort & SPA Alushta и управлялся международной отельной группой Carlson Rezidor. Последняя была вынуждена уйти из Крыма в 2015 году из-за санкций, писал РБК, а ИФД «КапиталЪ» осталась. Наказывая компанию, которая инвестировала в крымский отель еще при Украине, «США демонстрируют нетерпимость к тому, чтобы какие-то во всех отношениях «белые и пушистые» компании имели активы в Крыму», считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Определяющим критерием попадания в «черный список» США являются именно работающие у компании в Крыму активы, добавляет Романчук, — независимо от того, идет ли речь об инвестициях, сделанных при Украине или после присоединения Крыма к России.

​«Компании группы «ИФД КапиталЪ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД КапиталЪ» и лично Ольги Плаксиной (председателя правления группы. — РБК) в санкционный лист США», — говорится в комментарии компании. Она отмечает, что гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште входит в состав аффилированных лиц «ИФД КапиталЪ» с 2007 года.

«ИФД КапиталЪ» утверждает, что будет подавать «апелляцию» на решение Минфина США, не уточняя способ обжалования. Сделать это можно двумя путями — либо через ходатайство в сам Минфин США, либо через иск к правительству США в американский суд. Оба способа крайне проблематичны: санкционное подразделение американского Минфина OFAC никогда не проигрывает в суде, а прошения о делистинге из санкционных списков рассматривает годами, объяснял в 2014 году юрист Эрих Феррари. Чтобы рассчитывать на делистинг, лицо должно показать «изменение поведения в положительную сторону», говорится на сайте Минфина США: в случае с ИФД «Капиталъ» это должна быть по меньшей мере продажа крымского актива.