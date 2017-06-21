«Благосостояние» обменяют на «Ренессанс»

НПФ и страховая группа договорились о передаче активов друг другу

НПФ «Благосостояние» продает контрольные пакеты двух своих страховых компаний «Ренессанс страхованию» взамен на миноритарную долю у крупного страховщика. Сделка может решить проблемы с ликвидностью «Ренессанс страхования», а для «Благосостояния» расширить присутствие на страховом рынке, считают эксперты

Борис Йордан (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Владельцы группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» (является конечным бенефициаром страховых компаний «Интач» и «Благосостояние ОС») договорились о совершении сделки по обмену активами, рассказал РБК источник, близкий к «Ренессанс страхованию», и подтвердил собеседник, близкий к «Благосостояние ОС». Сейчас сделка находится на стадии завершения, говорят они.

В результате сделки НПФ «Благосостояние» передаст контроль над двумя своими страховыми компаниями «Ренессанс страхованию» в обмен на миноритарную долю в капитале последнего, рассказал собеседник РБК, близкий к «Ренессанс страхованию». Это не только обмен активами, в сделке могут быть задействованы денежные средства, говорит источник РБК, близкий к «Ренессанс страхованию». По словам еще одного собеседника РБК, близкого к сделке, раскрытая источниками информация не полная и в сделке есть прочие условия. Назвать их он отказался.

На момент публикации НПФ «Благосостояние» не ответил на запрос РБК. В «Ренессанс страховании» отказались от комментариев.

Положение «Ренессанс страхования»

В конце 2014 года Банк России анонсировал проверку качества активов игроков страхового рынка. ЦБ пообещал, что тем, у кого будут выявлены неликвидные активы, «проще уйти, чем остаться на рынке», говорил директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. После этого «Ренессанс страхование» совместно с ЦБ разработало двухлетний план повышения ликвидности.

Член совета директоров страховой группы Сергей Рябцов говорил в мае 2016 года о намерениях заместить активы на 15 млрд руб. до конца 2016 года. На момент этого сообщения компания уже заместила активы на 10,5 млрд руб., говорил Рябцов. На остальную сумму, то есть почти на 5 млрд руб., компания планировала провести допэмиссию, Как отмечает источник РБК на страховом рынке, допэмиссия может быть частью сделки.

Какова ситуация с ликвидностью у компании сейчас, эксперты точно оценить затрудняются. Компания публикует сокращенную форму, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Как правило, крупные страховые компании публикуют полную отчетность, и сокращенная форма — это исключительный случай», — отмечает эксперт.

В апреле этого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рейтинговом действии группе «Ренессанс страхование» указало, что негативные факторы, оказывающие влияние на компанию, — высокое отношение заемных средств к собственным (49,9% на 30.09.2016) и отрицательная рентабельность инвестиций (-3,7% за девять месяцев 2016 года). В своем комментарии к рейтинговому действию по «Ренессанс страхованию» агентство указывало, что компания находится в процессе сделки по привлечению крупных стратегических инвесторов. Закрытие сделки планируется до конца июня, отмечал «Эксперт РА».

Единственным владельцем «Ренессанс страхования» является ООО «Холдинг Ренессанс Страхование». Деятельность группы «Ренессанс страхование» контролируется международной инвестиционной компанией «Группа Спутник», созданной в 1998 году Борисом Йорданом, говорится на сайте «Ренессанс страхования». Группа специализируется на всех видах страхования.

По объему страховых премий за 2016 год группа «Ренессанс страхование» заняла 12-е место (22,9 млрд руб.).

Позиции «Интач» и «Благосостояние ОС»

НПФ «Благосостояние» является конечным контролирующим владельцем 100% страховой компании СК «Благосостояние» (специализируется на страховании жизни), которая владеет «Интач» и «Благосостояние ОС» (занимаются прочими видами страхования). «Интач и «Благосостояние ОС» — это не самые крупные участники рынка в отличие от «Ренессанс страхования», говорит Алексей Бредихин. По объему страховых премий «Благосостояние ОС» по итогам 2016 года занимало 49-е место (2,9 млрд руб.), «Интач» — 63-е (2 млрд руб.), говорится на сайте ЦБ. Входит ли в сделку СК «Благосостояние», РБК выяснить не удалось.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

НПФ «Благосостояние» приобрела «Интач» в начале 2016 года, говорится на сайте «Интач» у британской страховой группы RSA Insurance Group за 5,3 млн фунтов, писали «Ведомости». Остальные 25% продал Европейский банк реконструкции и развития, однако стоимость этой доли неизвестна. Идея иностранного акционера, владевшего «Интач», состояла в развитии прямых продаж, однако ожидания не оправдались, и он решил продать актив, говорит Алексей Бредихин. Как говорит источник, близкий к пенсионному фонду «Благосостояние», фонд не менял структуру и бизнес-модель компании «Интач».

Страховую компанию «Благосостояние ОС» пенсионный фонд приобрел в 2014 году. До этого компания принадлежала голландской компании Home Credit B.V. По оценке экс-заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, актив мог обойтись в $2 млн.

Удастся ли НПФ продать активы дороже, чем они были куплены, — вопрос. Сейчас стоимость компаний по открытым источникам оценить трудно, говорит Алексей Бредихин. За базовую величину можно взять капитал (1,6 млрд руб. — «Интач» и 480 млн руб. — «Благосостояние ОС»), которая, как правило, корректируется на определенный коэффициент, отмечает Бредихин. «Величина корректировки зависит от перспектив бизнеса и качества активов», — говорит он. По его словам, ликвидность активов обеих компаний можно условно оценить как среднюю по меркам российского страхового рынка, если опираться на данные МСФО по итогам 2016 года.

Цели и последствия сделки

Ключевая цель сделки для «Ренессанса» — исправить ситуацию с ликвидностью, для «Благосостояния» же это расширение присутствия на рынке, указывают эксперты.

«Главная задача «Ренессанс страхования» сейчас — это выполнение нормативов Банка России. Я думаю, что после сделки нормативы страховщика по ликвидности должны приближаться к уровням, установленным ЦБ», — отмечает Алексей Бредихин. По его словам, сделка может изменить состав и качество активов. Допустим, пояснил он, для исполнения требований ЦБ по ликвидности у покупателя не хватало активов с определенным рейтингом, а у приобретаемой компании их достаточно: в итоге доля высоколиквидных активов вырастет, а низколиквидных — размоется.​

«Сделка позволит НПФ «Благосостояние» увеличить присутствие на страховом рынке. У «Ренессанс страхования» хорошие позиции и в розничном, и в корпоративном сегменте страхования», — указывает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. «Ренессансу» она поможет улучшить структуру активов и диверсифицировать каналы дистрибуции, добавляет он.

За последнее время это не первая крупная сделка на российском страховом рынке, но от комментариев о тенденции по его органической консолидации эксперты пока воздерживаются. По словам собеседников РБК, сделки M&A на российском страховом рынке довольно редки и каждая из них готовится очень долго. Примеры тому — продолжающиеся переговоры о переходе контроля над ВСК к новым владельцам — группе «Сафмар», а также планы по объединению бизнесов групп «Открытие» и «Росгосстрах». «То, как идут сделки в последнее время, указывает скорее на вынужденный характер причин объединения активов ввиду ужесточения регулирования и в целом непростого положения дел на страховом рынке, нежели на рыночную их консолидацию», — говорит один из собеседников РБК.